Policie pátrá po mladé ženě z Blanenska. Působí zmateně a neumí si říct o pomoc

Autor: rkr
  10:22aktualizováno  10:22
V potížích se podle policistů může nacházet osmnáctiletá žena z Blanenska, která se v úterý nevrátila ze schůzky a je nedostupná i na telefonu. Žena má sníženou schopnost komunikace a neumí si říct o pomoct, dokáže však samostatně cestovat vlakem či autobusem.

Policisté pátrají po osmnáctileté Kristýně Svobodové z Blanenska, která se nevrátila ze schůzky. Má sníženou schopnost komunikace a není schopna si říci o pomoc. (7. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Kristýna Svobodová se nevrátila domů ze schůzky, na niž podle svých blízkých odjela v úterý po poledni. Od posledního telefonátu, kdy ji sháněli, už není dostupná ani na telefonu.

Ve středu ráno nedorazila do školy. „V minulosti takto domov nikdy neopustila,“ poznamenal policejní mluvčí David Chaloupka.

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Žena má podle něj sníženou schopnost komunikace a není schopna si říci o pomoc, může mít i problémy s orientací a působit zmateně. „Dokáže však samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky, takže se může nacházet kdekoli v Česku,“ upozornil Chaloupka.

Policisté se i vzhledem k mrazivému počasí obávají o ženinu bezpečnost a žádají o pomoc s jejím vypátráním.

„Kristýna Svobodová je hubené postavy, má středně dlouhé tmavé vlasy. Při odchodu měla na sobě hnědé boty a černé legíny,“ uvedl Chaloupka.

