Jednalo se o muže bílé pleti ve věku přibližně 30 až 40 let, vysokého asi 177 centimetrů a vážícího přibližně 50 kilogramů.
Podle policejního mluvčího Petra Valy dosavadní vyšetřování nenasvědčuje tomu, že by se muž stal obětí násilného trestného činu.
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Policisté vylovili ze Svratky v Brně tělo, leželo tam už delší dobu
„Podle dosud zjištěných skutečností mohl do řeky spadnout kdekoliv na toku Svratky v úseku od Brněnské přehrady až po místo nálezu v Komárově. I zdánlivě nepodstatná informace může významně pomoci při zjištění jeho totožnosti a přispět k objasnění celého případu,“ uvedl mluvčí.
Na zveřejněných fotografiích je vidět tmavé potrhané oblečení včetně bot značky Adidas.
Pokud někdo některý kus oděvu pozná, případně může přinést jakékoli informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti muže, má kontaktovat policii prostřednictvím tísňové linky 158. Informace lze sdělit také na kterémkoliv policejním oddělení.