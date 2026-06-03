Pokud někdo pohřešovanou ženu viděl nebo o ní má informace, má zavolat policejní linku 158.
Ženu postrádají její blízcí poté, co odešla z domova v brněnském Králově Poli a od té doby o sobě nedala vědět. Mobilní telefon u sebe nemá a je nekontaktní.
„Do pátrání se zapojily dvě desítky policistů, kteří prověřovali místa, ke kterým má žena blízký vztah. Zaměřili se zejména na lokality Malá Baba a Zamilovaný hájek v Brně. Do akce byl nasazen také vrtulník Letecké služby Policie ČR vybavený termovizí. Pátrání pokračovalo rovněž v centru Brna, na hlavním nádraží i v jeho okolí,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Ženu se zatím nepodařilo nalézt.
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Pohřešovaná je zdánlivého stáří kolem 60 let, vysoká přibližně 165 centimetrů a štíhlé postavy. Má kratší černé vlasy a nosí výrazné dioptrické brýle s červenými obroučkami. Naposledy byla oblečena do volnějších červených džínů nahrnutých u kotníků, bílé větrovky a bílého trička s krátkým rukávem.
„Vzhledem k tomu, že se žena nachází v psychické nepohodě, mohou být obavy o její bezpečí na místě. Policisté se proto obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání,“ uvedl mluvčí.