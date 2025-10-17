Pětiletá děvčátka se zatoulala, když šla společně parkem. Pátrat po nich podle mluvčího policie Petra Valy vyrazili vedle policistů také někteří z rodinných příslušníků, městští strážníci a zapojeni byli i řidiči dopravního podniku.
„Dáme vědět dopravnímu dispečinku, ten všechny řidiče upozorní, že se hledají dvě děti, a kdyby si řidiči všimli, že tam cestuje dítě, které odpovídá popisu, nahlásí to,“ popsal Vala součinnost.
Hledání bylo velice intenzivní i z toho důvodu, že dívky mohly z místa odjet tramvají, a tak bylo důležité jednat rychle. Strážníci se proto ihned začali ptát kolemjdoucích, zda děti neviděli. Do akce se zapojili také velitelé.
A právě policejní velitel obě dívky zhruba za hodinu nalezl nedaleko místního dětského hřiště. Pátrání tak mělo šťastný konec. Policisté plačtivé děti odevzdali rodičům a předali dívkám plyšového medvídka za statečnost.
Roli hraje každá minuta
Policejní mluvčí Vala vyzdvihl naléhavost takovéto události. „Ztracené dítě je vždy mimořádná situace, kdy hraje roli každá minuta. U malých dětí hrozí riziko úrazu a na podzim také podchlazení či jiné nebezpečí,“ uvedl.
„Pokud dítě zmizí, není nač čekat, volejte policii bez prodlení. I krátké čekání, jestli se neobjeví samo, může znamenat ztrátu drahocenného času. Čím dříve je pohřešování oznámeno, tím větší je šance, že dítě najdeme v pořádku,“ dodal.
Mluvčí také uvedl, že předejít podobným situacím mohou moderní technologie, jako chytré hodinky s GPS nebo aplikace, které sdílejí polohu dětí.
Podle Valy je důležité potomky o krizových situacích informovat. „I přesto je nutné děti učit, aby zůstávaly poblíž dospělých a v případě, že se ztratí, vyhledaly policistu nebo jinou důvěryhodnou osobu.“