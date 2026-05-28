Pavel Haas Quartet ve Slavkově zahájí festival Concentus Moraviae

České smyčcové kvarteto Pavel Haas Quartet dnes na zámku ve Slavkově u Brna zahájí 31. ročník hudebního festivalu Concentus Moraviae. Přehlídka, která potrvá do 26. června, se tradičně koná na různých místech jižní Moravy, Vysočiny a Dolních Rakous, hlavně na zámcích či v kostelech. Letos se zaměřuje na kvartetní hudbu, přijedou na ni špičková tělesa z Evropy i zámoří.
Dramaturgii vzhledem k letošnímu tématu festivalu rovněž připravovalo kvarteto ve složení Peter Jarůšek, Simone Gramaglia, Pavel Nikl a David Dittrich. Vybrali smyčcová, vokální, perkusní a jazzová kvarteta i různé neobvyklé ansámblové varianty. "Číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Stejně kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě: čtyři hlasy dokážou vést rozhovor, vytvořit pevný celek a přitom nechat zaznít každý detail," uvedl Dittrich.
Přípravy ročníku začaly před třemi lety. "K mému milému překvapení s jedinou výjimkou všichni oslovení pozvání přijali. To je něco neuvěřitelného, protože se vesměs jedná o skutečně nejvyšší světovou kvartetní třídu. Navíc dorazí dvojice dnes snad nejlepších amerických kvartet, Brooklyn Rider a Calidore Quartet, což je malý zázrak," doplnil Jarůšek.
Rezidenčním souborem letošního ročníku je Pavel Haas Quartet. Vystoupí také v Mikulově a Kurdějově na Břeclavsku, Tišnově na Brněnsku a Kyjově na Hodonínsku. Program festivalu a přehled doprovodných akcí je na webu www.festivalcm.cz, stejně jako podrobnosti k prodeji vstupenek.