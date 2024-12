Jedna v létě, druhá nyní. Problémový šéf nemocnic podal další rezignaci

„Pan ředitel včera podal na město žádost o uvolnění z funkce ředitele nemocnice, a to s účinností od 1. ledna 2025,“ potvrdila dnes stručně mluvčí Nemocnice Milosrdných bratří Andrea Šromová.

I bez rezignace by však Piler v čele tohoto zařízení skončil. Před měsícem vládnoucí politici vypsali výběrové řízení na nového šéfa, Piler se sice mohl přihlásit, ale tuto variantu sám odmítl. Funkční pětileté období by mu vypršelo na konci roku, do doby jmenování nástupce však mohl nemocnici dočasně dál vést.

Provizorní řízení nemocnice politici podle informací iDNES.cz svěří s největší pravděpodobností ekonomické náměstkyni Soně Habrovcové. „Jednou už takhle byla pověřena, se situací má zkušenosti,“ vysvětlila brněnská zastupitelka pro zdravotnictví Dagmar Seidlová (TOP 09).

Zájemci o ředitelský post se mohou hlásit do konce ledna, následně zasedne výběrová komise, konečné slovo mají politici. Nový šéf nenastoupí dřív než od března, Habrovcová proto špitál povede nejméně dva měsíce.

Lékaře přirovnal k prostitutkám

Proti Pilerovi se v Nemocnici Milosrdných bratří bouřila už delší dobu část zaměstnanců, hlavně kvůli jeho způsobu jednání a setrvalému stavu zařízení bez jakéhokoliv rozvoje.

Problém s personálem měl i v Úrazové nemocnici, které šéfoval také od roku 2020. Tam se situace vyostřila letos v létě, mimo jiné i kvůli jeho kontroverznímu výroku, kdy nesloužící lékaře přirovnal k nepracujícím prostitutkám. Naštvaní chirurgové z obou pracovišť se obrátili na vedení města s dopisy, v nichž si stěžovali na ředitelovo nepřijatelné chování a nedostatek personálu. V Úrazové nemocnici hrozili výpověďmi.

Napjatou situaci řešili politici s lékaři i Pilerem. Jím navržené řešení označili za nedostatečné a vypsali výběrové řízení na nového šéfa Úrazové nemocnice. Piler tento krok označil za nedostatečnou důvěru ze strany města coby zřizovatele nemocnice a rezignoval k 1. září.

Pohovory s jeho možnými nástupci se uskuteční 8. ledna. O post se ucházejí tři kandidáti včetně dočasného šéfa, traumatologa Jána Kočiše.