Mladí už nepili, tak paříme dál jinde. Taneční Perpetuum v Brně ztichlo

  11:32aktualizováno  11:32
Legendární brněnský klub Perpetuum po pětadvaceti letech skončil. Podle majitele Davida Vaška se proměnil způsob noční zábavy i chování mladé generace. „Mladí už tolik nepijí, radši volí venkovní akce,“ vysvětluje důvod uzavření podniku v Rooseveltově ulici. Fanoušci elektronické hudby ale tvrdí, že komunita žije dál – jen na nových adresách.
Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.

Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz. | foto: facebook Perpetuum Brno

Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
6 fotografií

Přestože v Perpetuu v Rooseveltově ulici po čtvrt století hudba utichla už na začátku dubna, příznivci brněnského undergroundu na klub dál vzpomínají jako na místo, které formovalo jednu generaci taneční scény.

„Vždy tam byla skvělá atmosféra, kterou netvořil jen samotný zvuk a prostor, ale i společnost,“ popisuje dlouholetý návštěvník Mario Kocáb alias DJ Moonrise. V klubu strávil desítky nocí jako posluchač i DJ. „Spousta studentů odcházela až ráno po zavíračce rovnou do školy,“ vypráví.

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Příchozí se podle něj dělili na stálé návštěvníky a zvědavce, kteří přišli náhodou. „Ale hodně z nich se nakonec vracelo pravidelně,“ dodává. Silné zážitky si prý odnášel téměř z každé návštěvy. „Líbilo se mi, jak lidé začali okamžitě tancovat, jakmile sešli po schodech dolů na parket,“ říká Kocáb.

Na legendární afterparty navazující na velké akce, jako byla techno party Apokalypsa, zase vzpomíná Aleš Stříž alias DJ Alexx, jehož hudební kariéra začínala právě v Perpetuu. „Kolem šesté ráno se před klubem tvořily dlouhé fronty lidí přesouvajících se z končících akcí. Uvnitř pak energie vydržela na parketu až do odpoledne,“ vypráví bývalý rezidentní DJ. „Byl to fenomén, který ovlivnil celou generaci tanečních příznivců,“ dodává.

Dopadli jsme podobně jako Melodka

Podle majitele Davida Vaška ale podobný model dnes přestává fungovat. Kromě změny návyků mladých lidí sehrála roli i ekonomika provozu. „Mladí už tolik nepijí, radši volí venkovní akce,“ říká Vašek, který se nově věnuje gastronomii.

Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.
6 fotografií

Hudební komunita podle organizátorů nezaniká, pouze se přesouvá do jiných podniků a formátů akcí. Kocáb dnes chodí například do Exit Music Clubu na náměstí Svobody nebo do podniku Pul.Pit na Kapucínském náměstí. Za některými akcemi vyráží i na Slovensko.

Na ducha Perpetua chce navázat také Luděk Skoumal, který posledních pět let zajišťoval propagaci klubu. Současnou situaci přirovnává k příběhu Melodky, která po ztrátě prostor několik let hledala nové zázemí.

„Dopadli jsme podobně jako Melodka. Taky hledali dva tři roky nový prostor a nakonec ho našli. Snad budeme rychlejší,“ říká Skoumal s tím, že hledá místo, kde by mohlo Perpetuum znovu ožít.

Skoumal nyní pořádá vlastní drum and bassové akce pod značkou Bassproof. Jedna z nich se uskuteční v sobotu 16. května v parku Koliště v centru Brna. Open air začne v pět hodin odpoledne a vstup bude zdarma. Po jedenácté večer program pokračuje v prostoru BASE v Hilleho ulici.

Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.

„Brněnskou scénu bych rozdělil na velké podniky, jako je Fléda, a menší undergroundové kluby. Perpetuum určitě patřilo do té druhé skupiny,“ myslí si Skoumal. Podle něj si jednotlivé podniky přímo nekonkurují a každé místo oslovuje jiné publikum. „Měli jsme společný kalendář a každý uspokojoval jiné posluchače,“ dodává.

Za hudbou dnes mohou lidé vyrazit také do Metro Music Baru v Poštovské ulici, do Sono Centra na Veveří nebo do ARTBARu ve Štefánikově ulici. Koncerty pořádá také Hospůdka Stará Pekárna.

„Komunita v Brně má kde žít, jen na nové adrese,“ dodává DJ Alexx.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:37

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:32

Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

ilustrační snímek

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil...

15. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

ilustrační snímek

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou...

15. května 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

V ĂşsteckĂ© zoo je opravenĂˇ hala v pavilonu Ĺˇelem, chystajĂ­ se dalĹˇĂ­ zmÄ›ny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní...

15. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

ilustrační snímek

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před...

15. května 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

O tuto vrbu je pečováno samostatně vedle ostatní zeleně tak, že je pro možnost podchozího pohybu chodců zkracována.

vydáno 15. května 2026  13:13

V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

ilustrační snímek

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová,...

15. května 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Pardubická výstava otestuje publikum, jestli přijme intimitu bez předsudků

PardubickĂˇ vĂ˝stava otestuje publikum, jestli pĹ™ijme intimitu bez pĹ™edsudkĹŻ

Dvě výstavy v Domě U Jonáše v Pardubicích od soboty vystaví díla tří současných českých umělců. Lidé se tam potkají s ženskou intimitou i mužskými akty. Díla...

15. května 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

V Nisa Factory v Jablonci jsou díla význačné sklářské výtvarnice Šrámkové

V Nisa Factory v Jablonci jsou dĂ­la vĂ˝znaÄŤnĂ© sklĂˇĹ™skĂ© vĂ˝tvarnice Ĺ rĂˇmkovĂ©

Galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou vystavuje díla světově uznávané sklářské výtvarnice Ivany Šrámkové. Výstava je průřezem její tvorby, návštěvníci...

15. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

V Nisa Factory v Jablonci jsou díla význačné sklářské výtvarnice Šrámkové

V Nisa Factory v Jablonci jsou dĂ­la vĂ˝znaÄŤnĂ© sklĂˇĹ™skĂ© vĂ˝tvarnice Ĺ rĂˇmkovĂ©

Galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou vystavuje díla světově uznávané sklářské výtvarnice Ivany Šrámkové. Výstava je průřezem její tvorby, návštěvníci...

15. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Má váš digitální projekt skvělá čísla? Přihlaste jej do soutěže efektivity IEA

15. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.