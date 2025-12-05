Trojice psů zaútočila na štěně retrívra, pokousala i jeho majitelku

Už byla tma, když proti čtyřměsíčnímu štěněti ve středu vpodvečer vyběhli tři psi. V přesile a ještě proti malému stvoření začali dorážet a nakonec jej i pokousali. Na noze i zadní části těla měl krvácivé šrámy.
„Osmnáctiletá žena chtěla svého psa ochránit, a tak se ho snažila od údajně agresivního zvířete oddělit rukou. Kromě štěněte tedy cizí pes pokousal i ji,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
Jak doplnila, štěně muselo posléze podstoupit chirurgický zákrok v narkóze. Místa útoku má tak vyholená od srsti.
Její doprovod proto zavolal strážníky, aby celou situaci podle zákona vyřešili. „Majitel psů hlídce vysvětlil, že mu zvířata utekla ve chvíli, kdy s vozíkem vycházel brankou ze své zahrady,“ doplnila mluvčí s tím, že všechny přítomné muž ujišťoval, že jsou psi očkovaní.
Přesto však ze zákona po útoku na člověka s nimi musí na vyšetření k veterináři. Jeho zpráva se pak stane součástí řízení přestupkové komise, která případ nyní dostane na starost.
Strážníci jej klasifikovali jako přestupek proti občanskému soužití, za nějž hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Úředníci ale událost mohou vyhodnotit jinak. Otázkou tak je, zda tam pak vůbec bude nějaká finanční sankce.
Zraněná mladá žena dále ubezpečila strážníky, že kvůli její pokousané ruce nepotřebuje zavolat záchranku a že si ránu ošetří sama.