Pěstírna v nemocnici u sv. Anny v Brně uvedla do distribuce nové léčebné konopí

Nový typ léčebného konopí uvedla do distribuce nemocniční pěstírna ve svatoanenské nemocnici v Brně. Na počest zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela nese jméno Johann. Pacientům je nový typ konopí dostupný nejen v nemocniční lékárně Fakultní nemocnice u svaté Anny, ale i v dalších lékárnách v Česku, uvedla dnes nemocnice na webu.
Rostliny léčebného konopí vyrostly v pěstírně letos na jaře. Podle nemocnice je jejich největší předností vyrovnaný podíl léčivých látek, obsah tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabidiolu (CBD) v konopí je deset ku 11. Takové konopí ve své produkci nemocnice dosud neměla.
THC je primárně používáno k léčbě bolesti. "Ale jeho negativní efekt je omamný účinek, čili když ho dáte více, pacienti z toho budou omámeni. A jedna z vlastností CBD je to, že ten omamný účinek potlačuje. A když je ten poměr vyrovnaný, tak té látky můžeme předepsat víc, aniž by byl pacient omámen," doplnil pro ČTK vedoucí nemocniční pěstírny Václav Trojan.
Pacientům je nový typ léčebného konopí podle nemocnice dostupný prakticky okamžitě. Lékárny si je podle požadavků lékařů, kteří konopí předepisují, mohou objednat u distributora léčiv Pharmos.
Pěstírna pracuje i na vývoji dalších variant léčebného konopí. V přísně kontrolovaném prostředí nyní roste typ s vysokým obsahem THC, jehož koncentrace se bude pohybovat okolo 20 procent, uvedla nemocnice.
"Jsem velmi hrdý na to, že i když se aktuálně věnujeme především komerční produkci, díky nadšení a zapojení studentů se nám daří realizovat také dílčí výzkumné a vědecké projekty. Stejně jako Mendelův výzkum stojí i práce nemocniční pěstírny na propojení vědy, šlechtění a hledání nových možností pro medicínu a společnost," uvedl Trojan.
Léčebné konopí mohou v Česku lékaři předepisovat pacientům od roku 2015. Nejčastěji se využívá kvůli bolesti, roztroušené skleróze, revmatoidní artritidě, kožním potížím nebo při léčbě rakoviny.