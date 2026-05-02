Pět hasičských jednotek likviduje požár skládky na Břeclavsku

Hasiči z Jihomoravského kraje likvidují požár skládky u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Vyhlášen je první stupeň požárního poplachu, řekl ČTK mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Na místě je pět hasičských jednotek, z toho tři jednotky dobrovolných hasičů a dvě profesionální.
"Hoří skládka, máme natažené tři proudy, zasahujeme v dýchacích přístrojích," řekl Komosný. Okolo 13:20 se hasičům podařilo požár lokalizovat. "Nakladač teď bude rozhrnovat hromadu a bude se dohašovat," dodal Komosný.
Podle fotoreportéra ČTK byl stoupající černý dým vidět až z asi 20 kilometrů vzdálené Břeclavi.