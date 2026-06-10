Pět stran a hnutí kandiduje v Brně jako levicová koalice Restart pro Brno

Jako koalice Restart pro Brno budou v podzimních komunálních volbách kandidovat v Brně zástupci pěti stran a hnutí. Jde o hnutí Stačilo!, Komunistickou strana Čech a Moravy (KSČM), Českou suverenitu sociální demokracie (ČSSD), Směr a Domov. Ve volebním programu koalice klade důraz na bydlení, bezpečnost či dopravu, řekli dnes kandidáti novinářům.
Lídrem kandidátky do zastupitelstva města Brna je krajský zastupitel Martin Říha (Stačilo!). Následují krajská zastupitelka Petra Rédová (Stačilo!), urolog Vladimír Kotek, bývalý starosta brněnského Starého Lískovce Petr Hudlík a pedagog Vilém Ožana. "Budeme kandidovat i v městských částech. Zatím to vypadá, že dvě třetiny městských částí obsadíme kandidátkami, i když ne úplnými," uvedl Říha. Na magistrát kandidátku se všemi 55 lidmi koalice podle něj postaví.
Volební program zahrnuje řadu témat. Za priority označili bezpečnost, dopravu nebo bydlení. "Silné město se pozná podle toho, jak se staví těm k nejslabším a jak se o ně stará. Myslím, že ten náš program to velmi hezky pokrývá," doplnila Rédová.
Po volbách se koalice nebrání žádné spolupráci. "Pokud se podaří prosadit náš volební program nebo jeho část a bude na tom nějaká shoda, tak se spojíme s každým. Nám nejde o nějakou ideologii, ale o blaho občanů města a jeho návštěvníků," dodal Říha.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Koalici utvořily po volbách ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé ale zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.
Jako Restart pro Brno v minulých komunálních volbách kandidovali KSČM, Slušní lidé 2.0, Strana Práv Občanů - Zemanovci a Nezávislí společně pro Brno. Lídrem byl Říha. Do městského zastupitelstva se nedostali.
Své lídry již oznámily i další strany. Společnou kandidátku ODS a TOP 09 povede dokumentaristka Kamila Zlatušková, kandidátku KDU-ČSL a hnutí STAN starosta Brna-Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL). Opoziční Piráti kandidují s dalšími liberálními subjekty jako koalice TU!, lídrem za Piráty je Adam Zemek. Kandidátku Zelených vede designérka Natálie Vencovská. Náměstkyně primátorky Brna Karin Podivinská vede kandidátku hnutí Brnoklidem, ředitelka TIC Brno kandidátku hnutí Za Lužánky. V čele Nového Brna je bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček. Hnutí ANO, které v minulých komunálních volbách v Brně skončilo druhé, svého lídra zatím neoznámilo. Podle informací z médií by jím měl být poslanec a krajský zastupitel Václav Trojan.