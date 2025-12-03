Mladík odpálil petardu před očima šéfa strážníků, zrovna začalo platit omezení

Kdyby věděl, co bude hned vzápětí následovat, své jednání by si pravděpodobně rychle rozmyslel. Mladík ve znojemském Horním parku odhodil v pondělí odpoledne petardu, která po dopadu vybouchla. K jeho smůle však vše viděl opodál stojící ředitel městské policie Jiří Novák. Od začátku týdne navíc i ve Znojmě platí přísnější pravidla pro pyrotechniku.

Mladík spolu s vrstevníky ušel jen několik desítek metrů, než na čekajícího šéfa strážníků narazil.

Po krátké domluvě společně vyrazili na služebnu městské policie, která se nachází rovněž na náměstí Komenského, kam Horní park ústí.

Až 500 tisíc za petardy, zákaz prodeje ve stánku. Novela o pyrotechnice zpřísňuje

„Pachatel byl poučen o platné městské vyhlášce, která používání pyrotechniky reguluje. Za přestupek byla uložena pokuta 500 korun, která byla na místě zaplacena,“ uvedla městská policie.

Mladík se přestupku dopustil v pondělí 1. prosince, kdy novela zpřísnila celorepubliková pravidla pro pyrotechniku. Například policie může díky posílení pravomocí nově udělovat pokutu přímo na místě.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.