Brno jako oáza klidu. Souběžné mítinky dvou největších rivalů byly bez incidentů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:12aktualizováno  19:12
Za premiérem Petrem Fialou (ODS) a jeho hlavním vyzyvatelem ve sněmovních volbách Andrejem Babišem (ANO) v úterý na mítinky v Brně přišli hlavně jejich příznivci, obě akce se tak odehrály v klidu. Fiala na Malinovského náměstí varoval před bagatelizováním současné mezinárodní situace a snahami o změnu režimu. Babiš na Zelném trhu slíbil, že hnutí ANO nezatáhne Česko na východ a nepřipustí odchod země z Evropské unie.
Předseda ODS Petr Fiala na předvolebním setkání s příznivci koalice SPOLU v...

Předseda ODS Petr Fiala na předvolebním setkání s příznivci koalice SPOLU v Brně na Malinovského náměstí. (16. září 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

25 fotografií

Fialu si přišlo podle odhadu zpravodaje ČTK poslechnout asi 200 lidí. Měl krátký proslov, poté se bavil s jednotlivými voliči tváří v tvář, podával si s nimi ruce a podepisoval knihy. Kdo chce bezpečí, stabilitu a prosperitu nejen dnes, ale i v budoucnu, má podle Fialy volit koalici Spolu.

Babiš se svými spolustraníky mluvil z pódia desítky minut, odpovídali také na dotazy z publika. Babiš zdůraznil, že ANO chce získat co největší podporu, aby ho nemohly ostatní strany obejít a aby v nové vládě mělo hlavní slovo. Chce být garantem bezpečnostní a zahraniční politiky a v rámci frakce Patrioti pro Evropu reformovat unii, nikoliv z ní odcházet.

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

„Proč bychom vystupovali, to by nás zásadně poškodilo, podívejte se, jak dopadla Velká Británie,“ řekl Babiš. Chce také obnovit spolupráci Visegrádské skupiny, která má podle něj smysl bez ohledu na to, kdo v Maďarsku nebo na Slovensku vyhraje volby.

Na Zelném trhu naslouchalo politikům ANO několik stovek lidí, kterým hnutí nabízelo občerstvení i zdravotní vyšetření, pro děti připravilo zábavní zónu s nafukovacími dinosaury. Na náměstí přišla také skupina mladých lidí s transparentem „Zahraniční agenty z dovozu skolí český důchodce s vycházkovou holí“. Babiš nedávno na Frýdecko-Místecku utržil ránu berlí.

Babiš jako Vémola, Motoristé mají unikátní SPZ. Politici rozjeli vlastní e-shopy

Babiš a Fiala dnes zavítali také na další místa v kraji, v němž před čtyřmi lety vyhrála koalice Spolu téměř s pětiprocentním náskokem před ANO. Fiala v Tišnově na Brněnsku v restauraci Na Humpolce řekl na pódiu jen pár vět, poté se bavil s lidmi napřímo. Přišlo přes 100 lidí, frontu na podpis a fotku si vystáli i dva odpůrci, kteří s Fialovou vládou nejsou spokojení. S oběma premiér debatoval, ani jednoho ale zřejmě nepřesvědčil.

Několik desítek lidí se sešlo při akcích ANO na náměstích ve Šlapanicích i Modřicích na Brněnsku. Mezi účastníky dopoledního setkání ve Šlapanicích byla většina lidí důchodového věku. Babiš je ujišťoval o tom, že hnutí zajistí důstojné penze. Lidé se dotazovali také na řešení klesající porodnosti. Podle Babiše je třeba zavést prorodinnou politiku, aby děti nebyly „ekonomický problém“. Jako pozitivní příklad zmínil Maďarsko.

Vyhrocený pražský mítink SPOLU. Fiala do Haagu, řvali propalestinští demonstranti

V Modřicích přišli lidé různých věkových kategorií. Někteří se ptali na kauzu Čapí hnízdo nebo blokádu Gazy. Babiš ji odsoudil. Zmínil nicméně, že „Evropa je slabá a nikdo z evropských politiků situaci nemůže vyřešit.“ Americký prezident Donald Trump by to však podle něj zvládl. Obě setkání byla bezproblémová, byť v Modřicích asi dvakrát někdo z dáli zakřičel slova jako „lhář“ či „podvodník“.

V Rajhradě na Brněnsku byl Babišův mítink v restauraci, kam přišlo asi 150 až 200 lidí, většinou senioři. Babiš slíbil vyšší důchody a nižší daně, peněz podle něj bude dost. „Máme pro vás všechno a nebudeme slibovat nic, co neuděláme,“ řekl Babiš. Fiala naopak v Brně varoval před nerealistickými sliby, na které nebudou peníze.

