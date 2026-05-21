Je čas opravit mosty, lidé se nemohou nenávidět navždy, řekl novinářům v Brně Nick Winton. Jeho otec Nicholas před druhou světovou válkou pomáhal židovským dětem uniknout nacistické hrozbě. Dnes se Winton junior a s ním i dvě z "Wintonových dětí" postavili po bok sudetských Němců a uctili na hlavním nádraží památku obětí holokaustu.
Pieta zahájila festival Meeting Brno a sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se poprvé koná v Česku. Zúčastnilo se zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících, kteří s pozváním sudetských Němců do Brna nesouhlasí.
"Udivuje mě, že lidé stále rozdmýchávají plameny hněvu a nesouhlasu. Určitě musí existovat lepší cesta," uvedl Winton junior. Myšlenka smíření by podle něj měla otcovu podporu, naopak by jej zklamalo, kdyby viděl, že někdo akci využívá k vyvolávání hněvu.
Pozvání do Brna přijaly také Eva Paddocková a Milena Grenfell-Bainesová. Nicholas Winton kdysi zajistil jejich transport vlakem z Československa do Británie, našel jim dočasné rodiny. Program Meetingu Brno, včetně pozvání sudetských Němců, obě ženy podporují. Na minulost se podle nich nesmí zapomenout, ale je potřeba jít dál.
"Vnímám to velmi pozitivně, už kvůli naší minulosti," řekla šestadevadesátiletá Grenfell-Bainesová. "Je důležité, aby lidé zkusili být spolu, aby mladí lidé byli zadobře se svými sousedy. Toto je dobrá příležitost," doplnila její mladší sestra Paddocková.
"Věřím, že naše generace musí jít příkladem při uzdravování minulosti, aby naše děti, vnoučata a budoucí generace mohly žít bez břemene zděděného traumatu a nenávisti," uvedla Paddocková už dříve na podporu festivalu.
"Odpuštění není dar pro ty, kteří se chovali špatně. Je to dar pro nás samotné, abychom mohli jít dál s lepším srdcem." míní Winton. Spolu s Paddockovou a Grenfell-Bainesovou se zúčastní i některých dalších programových bodů Meetingu Brno, o víkendu se vydají také na výstaviště, kde se koná hlavní část sudetoněmeckého sjezdu.