Sjezd sudetských Němců v Brně ukázal rozdíly mezi on-line světem a skutečným životem, řekla ČTK výkonná ředitelka festivalu Meeting Brno Veronika Smyslová. Organizátoři festivalu pozvali Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), aby sjezd poprvé uskutečnilo na českém území. Vzedmula se vlna nesouhlasu na sociálních sítích, pořadatelé čelili také výhrůžkám. Vládní většina v Poslanecké sněmovně vyzvala pořadatele, aby od akce upustili. Program sudetských Němců nakonec sice provázely protesty, ale nikoli vážné konflikty či útoky.
"Na tom celém je vidět velký rozpor mezi tím, co žijeme v on-line prostoru a co se reálně děje při setkáních. Vypadalo to, že odpor bude opravdu obrovský, ale na místě bylo vidět, že příznivců je víc než odpůrců," řekla ČTK Smyslová.
Spoluzakladatel festivalu David Macek protestujícím poděkoval, že zachovali míru, vyjádřili svůj nesouhlas v demokratických mezích a nenarušovali nepřiměřeným hlukem například piety za oběti holokaustu a okupace.
Lidé v Česku se podle Macka díky sjezdu mohli přesvědčit, kdo jsou a co říkají dnešní sudetští Němci, a porovnat to s obecnou představou. "Věřím, že v tomhle jsme udělali krok dál," řekl Macek. Všichni aktéři, jak organizátoři, tak protestující, podle něj potřebují čas, aby zážitek vstřebali.
Program sudetských Němců dneškem skončil, pořadatelé teď cítí hlavně dojetí. "Navzdory tomu, jakým tlakům jsme čelili a jak to bylo medializované a politizované, tak celé setkání proběhlo naprosto v přátelské, mírumilovné atmosféře," řekla Smyslová. Zasáhl ji například okamžik, kdy plná hala na brněnském výstavišti potleskem děkovala organizátorům za to, že se sjezd SdL poprvé mohl konat v Česku. "V tu chvíli jsem měla pocit, že se dotýkáme smíření," doplnila.
Němců přijelo do Brna nejméně 1200, přesné číslo zatím organizátoři neznají, protože mnoho návštěvníků cestovalo neorganizovaně, po vlastní ose. Mnozí se setkali s protestujícími, podle Smyslové však převládala pozitivní zkušenost.
Příští sjezd by se měl podle předběžných informací konat v Německu, poté připadá v úvahu znovu Česko. O možnosti pravidelného střídání hovořil v bavorské veřejnoprávní stanici BR předák sudetských Němců Bernd Posselt. Brno ale za dva roky sjezd hostit nebude, podle informací ČTK se uvažuje například o Chebu a Liberci.
Sudetští Němci se však v menším počtu do Brna vrátí i za rok. Už několik let se účastní Poutě smíření, která připomíná nucený odsun německého obyvatelstva z Brna.