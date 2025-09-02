Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Zuzana Motalová
  16:22aktualizováno  16:22
Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury. | foto: Jiří Salik Sláma

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...
23 fotografií

Příštích osm týdnů stráví v Kolíně nad Rýnem i dalších evropských lokalitách intenzivním výcvikem, v kterém nechybí ani výzvy, jako je trénink přežití v Baltském moři nebo parabolický let v beztížném stavu.

Brněnský rodák se v konkurenci více než 22 tisíc kandidátů z celé Evropy stal součástí týmu astronautů ESA před třemi lety. Ke konci minulého roku absolvoval první výcvik a na jaře pak jeho misi schválila vláda a vyčlenila na ni rozpočet.

Svoboda se chystá na cestu do vesmíru, prioritu však u něj má projekt stíhaček

Z plánů se tak stal konkrétního závazek. Druhá část výcviku pro Českou republiku znamená podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) novou kapitolu kosmických ambicí.

„Je to silný symbol toho, že i menší země dokáže hrát důležitou roli v těch nejambicióznějších projektech lidstva a stát se součástí klubu, kde se rozhoduje o budoucnosti vědy, technologií i mezinárodní spolupráce,“ prohlásil Kupka.

18. prosince 2024

Na rozdíl od loňské obecnější části je letošní fáze tréninku mnohem konkrétnější. „Dostáváme se k věcem, které přímo souvisí s kosmickým letem. Od orbitální mechaniky a manévrování na oběžné dráze až po fungování jednotlivých systémů ISS. Každým dnem jsme tak blíže tomu, co astronauta skutečně čeká na oběžné dráze,“ vysvětluje Svoboda.

Pobyt v takových podmínkách je pro člověka nepřirozený, seznámí se proto i s anatomií a fyziologií lidského těla a jeho reakcí na dané prostředí.

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
23 fotografií

Program však není jen teoretický. V severoněmeckém Rostocku podstoupí kurz přežití na moři simulující situaci, kdy návratový modul přistane do oceánu. Kromě něj se Svoboda nejvíc těší hlavně na nácvik pohybu a práce v beztížném stavu ve francouzském Bordeaux.

„Tam se všechno propojí, jak fyzická zkušenost, tak to, co jsme se doposud učili jen teoreticky. Letos jsem si už mohl Zero-G vyzkoušet s našimi kadety v rámci projektu Česká cesta do vesmíru a byla to skvělá zkušenost,“ vysvětluje.

Podívejte se, jak vypadal stav beztíže na palubě parabolického letu Zero-G

Poslední závěrečný blok příprav je pak naplánován na příští jaro, a pokud české plány nic nezhatí, stíhací pilot se vydá na oběžnou dráhu během následujících dvou let.

Svobodova mise je součást národního projektu Česká cesta do vesmíru. Kromě vzdělávacích aktivit, či rozšiřování povědomí o významu a přínosech kosmických aktivit je jeho důležitou součástí popularizace vědy a technických oborů.

V těchto oblastech totiž do budoucna hrozí podle vlády nedostatek absolventů k zajištění kvalifikované pracovní síly v průmyslu a technologiích. Let za hranice lidského světa však může mladé lidi motivovat k volbě kariéry v těchto oblastech a tím pomoci české ekonomice.

„Příběh Aleše Svobody není jen osobní cestou jednoho pilota k oběžné dráze. Je to inspirace pro celou mladou generaci, že i z Česka lze mířit mezi hvězdy a prosadit se v nejnáročnějších mezinárodních projektech. Každý jeho krok ve výcviku posiluje naše národní sebevědomí a otevírá dveře novým talentům, které jednou ponesou štafetu české kosmonautiky. Tato mise je o celém Česku, které se učí dívat dál a odvážněji do budoucnosti,“ doplňuje ministr Kupka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Politolog:Incident s napadením Babiše ukazuje na rostoucí polarizaci společnosti

Napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí na mítinku na Frýdecko-Místecku je podle olomouckého politologa Jakuba Lyska výsledkem rostoucí...

2. září 2025  15:14,  aktualizováno  15:14

Dvůr Králové vypsal tendr na přestavbu autobusového nádraží za 115 milionů korun

Patnáctitisícový Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku vypsal soutěž na rekonstrukci autobusového nádraží za odhadovaných 115 milionů korun bez daně z přidané...

2. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Na jihočeských letních táborech se vystřídalo 37.000 dětí, podobně jako loni

Na letních táborech na jihu Čech se o prázdninách vystřídalo více než 37.000 dětí. Jde o podobnou účast jako v minulých letech. Hygienici při 132 kontrolách...

2. září 2025  15:03,  aktualizováno  15:03

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úspory. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál...

2. září 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Závada na výhybce na Kačerově zastavila metro, cestující vozily autobusy

Kvůli technické závadě výhybky nejezdilo v úterý odpoledne zhruba hodinu a tři čtvrtě metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Háje. Po dobu přerušení provozu vozila cestující náhradní...

2. září 2025  15:32,  aktualizováno  16:41

Zábavné video poukazuje na povrchní přístup firem k duševnímu zdraví

Je duševní pohoda zaměstnanců skutečnou prioritou, nebo jen dalším bodem v interní prezentaci? Zábavně laděná videoscénka s prvky satiry upozorňuje na častý, avšak povrchní způsob, jakým některé...

2. září 2025  16:36

Krajský soud zamítl návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! na jihu Moravy

Krajský soud v Brně dnes zamítl jako nedůvodné návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové...

2. září 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

Nová pádla i plachta. Expedice Monoxylon opět vypluje na moře v pravěkém člunu

Experimentální archeolog Radomír Tichý a jeho tým složený z vědců a dalších nadšenců oznámil, že už popáté vyrazí v replice pravěkého člunu po Egejském moři, aby přinesli detailnější poznatky o...

2. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let...

2. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Zdarma ve 136 městech

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

2. září 2025  16:21

Tábory v hradeckém kraji hygienici letos zavírat nemuseli, udělili 14 pokut

Hygienici v Královéhradeckém kraji při prázdninových kontrolách letních dětských táborů udělili 14 pokut v celkové výši 31.500 korun. V sezoně nezaznamenali...

2. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Městys Koloveč na Domažlicku vybudoval kanalizaci a čistírnu za 200 mil. Kč

Městys Koloveč na Domažlicku s tisícovkou obyvatel vybudoval kanalizaci a čistírnu odpadních vod za 200 milionů korun a začíná stavět školku pro 120 dětí...

2. září 2025  14:40,  aktualizováno  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.