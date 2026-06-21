Platit nepedagogy by jihomoravská města zvládla, vadí však zvýšení jejich platů

Kvůli převodu financování nepedagogických pracovníků na samosprávy musela některá jihomoravská města omezit investice. ČTK to řekli oslovení zástupci radnic. Díky letošnímu navýšení procenta z rozpočtového určení daní by samotný převod zvládli zřejmě pokrýt z těchto prostředků, komplikace však nastaly po dubnovém navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků, vyplývá z jejich odpovědí.
Původní úpravu by vyšší procento z rozpočtového určení daní pokrylo například náklady na platy nepedagogických pracovníků ve školách městské části Brno-střed. "Po novém roce se navyšovaly tarify nepedagogů, pak jsme do toho museli dát ještě více peněz. My jsme samozřejmě část peněz vzali z toho navýšeného rozpočtového určení daní, ale část jsme museli dokrýt z dalších financí," řekl místostarosta městské části Martin Vrubel (KDU-ČSL), který má školství na starosti.
S prvotní změnou by se vypořádali například i v Židlochovicích na Brněnsku, i zde by náklady pokryly peníze, co dostali navíc z rozpočtového určení daní. "Ale to, co udělala vláda, že od 1. dubna zvedla platy o deset procent a nepřidala ani korunu, tak to je docela peklo," řekl starosta města Jan Vitula (Vaše Židlochovice). Do rozpočtu města se navíc podle starosty promítly i vyšší platy úředníků. Kvůli změnám museli zastavit například investici za asi deset milionů korun.
Výdaje na nárokové složky zaměstnanců by změna rozpočtového určení daní pokryla i v Kyjově na Hodonínsku. "S tím, že se ale nepočítalo s odměnami, nenárokovými složkami těch mezd. V případě Kyjova to dělá osm milionů ročně. My jsme to museli také sjednotit, aby nebyly velké rozdíly mezi uklízečkami na úřadě a v příspěvkových organizacích. To nám nepokrylo rozpočtové určení daní, ale muselo to jít z přebytku, co jsme používali na opravy chodníků či komunikací," uvedl místostarosta Kyjova Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých).
Oslovení zástupci se shodli, že se snaží o udržení stavu, nepedagogické pracovníky tak nepropouštěli. Od nového školního roku výrazné změny neplánují. Argumentují jednak tím, že je před volbami a k výraznějším změnám nemusí být politická vůle. O změnách uvažují spíše v dlouhodobějším horizontu. Týkat by se mohly například toho, že by jedna škola zajišťovala obědy pro více škol.