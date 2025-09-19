„Baťův kanál dostává po téměř 90 letech své čtrnácté zdymadlo. Má obrovský turistický potenciál a příští rok 1. května uvedeme toto dílo do plného pravidelného provozu pro veřejnost,“ řekl náměstek ministra dopravy Václav Bernard (STAN).
Plavební komora bude v provozu od pátku do neděle. Další víkend zase ve stejných dnech. Prodloužení plavby výrazně rozšiřuje turistické možnosti v regionu, příležitost je to například pro Hodonín.
Po 85 letech na Baťově kanále staví plavební komoru, otevře cestu do Hodonína
Součástí stavby bylo i rozšíření koryta říčky Radějovky, stavba dvou mostů a vznikl i nový biokoridor. Jeho součástí je nově vytvořené koryto potoka s několika tůněmi, které mají za cíl obnovit přirozené prvky lužní krajiny.
Do roku 2030 má být také kanál díky stavbě plavební komory Bělov splavný až do Kroměříže, nyní se končí v Otrokovicích. Zvýší se tak atraktivita celé vodní cesty a množství lodí se rozptýlí na delší úsek.