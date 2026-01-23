V aukci veterán i šperky s diamanty. Nejluxusnější ples rozproudí Čeští slavíci

Vysoce prestižním Plesem jako Brno startuje ta pravá taneční sezona na jihu Moravy. Nejluxusnější a nejočekávanější událost na poli místních plesů se uskuteční tuto sobotu. Kromě jihomoravského „krále“ se však lidé mohou těšit i na spoustu dalších společenských akcí, a to nejen v krajské metropoli, ale také na jiných místech.
foto: Anna Vavríková, MAFRA

Dostat se v sobotu na Ples jako Brno je prakticky nemožné, a to bez ohledu na to, kolik jste ochotni zaplatit. Tři čtvrtiny vstupenek na jednu z nejprestižnějších společenských akcí roku zmizely podle organizátora Bedřicha Snášela takřka ihned po konci loňského ročníku.

„Máme vždy zhruba tři čtvrtiny vstupenek prodaných hned den po plese,“ popisuje enormní zájem organizátor. Zbytek míst se doprodal už v září, a pořadatelé tak v posledních dnech řešili pouze výměny hostů. Poptávku nezbrzdily ani ceny, které se u nejlepších stolů vyšplhaly přes 40 tisíc korun za osobu.

Na 13. ročník brněnského „krále“ plesů by tak mělo dorazit k osmi stovkám hostů. Umožnila to přístavba prosklené haly, která zvětšila zázemí o zhruba tisíc metrů čtverečních.

Do nových prostor se přesunul catering, aby měli návštěvníci uvnitř sálu větší komfort. Gastronomii zajišťuje restaurace Valoria, která nově drží ocenění Michelin Bib Gourmand. Podle Snášela je právě kuchyně jedním z hlavních taháků večera. „Lidi k nám prostě z jedné třetiny fakt chodí kvůli jídlu,“ dodává organizátor.

Velkým lákadlem je i adrenalin z bohaté tomboly. Ta se letos poprvé částečně prodávala elektronicky ještě před akcí a zájem byl podle organizátorů překvapivý. „Hosté jsou opravdu soutěživí. V posledních dnech jsem měl několik telefonátů s hosty jen o tombole,“ popisuje Snášel. Ve hře jsou ceny v řádech statisíců, od luxusních dovolených přes šaty na míru až po sazenice lanýžů.

Peníze se však nebudou točit jen v tombole. Tradiční součástí večera je benefiční aukce pod taktovkou moderátora Libora Boučka, která za uplynulých 12 let vynesla potřebným téměř 16 milionů korun.

Nejluxusnější ples uvítá nejvíc hostů v historii. Vydraží Gottovu kravatu, uvaří Pohlreich

Letos se pod kladívko dostane pět exkluzivních předmětů – zájemci mohou dražit například veterána Mercedes-Benz SL 560, šaty na míru od Osmanyho Laffity nebo šperky s diamanty. Výtěžek si následně rozdělí čtyři nadace, mezi nimiž figuruje například fond MMA zápasníka Jiřího Procházky nebo moderátorky Terezy Pergnerové.

Ani letos nechybí bohatý program a hvězdné obsazení. Organizátoři vsadili na jistotu v podobě Českých slavíků. Návštěvníci se tak mohou těšit na Marka Ztraceného, Václava Noida Bártu či Moniku Absolonovou. „Myslím si, že to je aktuálně fakt nejsilnější program ze všech plesů v Brně,“ hodnotí Snášel sebevědomě letošní sestavu.

Budoucnost tohoto plesu je vázána i na místo konání. A Fait Gallery dostane nového nájemce. Tím bude od poloviny letošního roku právě Snášel.

V „Intru“ s Marešem i Vojtkem

Podobný nápor hlásí i další brněnská stálice, ples v hotelu International, který odstartuje za měsíc, konkrétně 28. února. I zde mizely lístky s velkým předstihem. Podle marketingového manažera Michala Říčanka byl letošní ročník z 90 procent vyprodán už 1. září.

Co se týče programu, sází organizátoři v „Intru“ na osvědčená jména. Hlavním konferenciérem večera zůstává Leoš Mareš. K němu letos pořadatelé přiřadili slovenskou skupinu No Name nebo zpěvačku Daru Rolins. Návštěvníci se mohou těšit také na Romana Vojtka s kapelou Fantastic 80s či saxofonistku KJ Sax. Hudba bude znít celkem ve čtyřech velkých sálech. „Je to opravdu programově velmi vyčerpávající,“ hodnotí Říčanek.

Móda z Plesu jako Brno: sexy Pšádová, úchvatná Vignerová, předpotopní Kocurová

Podobně jako v případě Plesu jako Brno chodí na akci hosté kvůli gastronomii. „To setkání je nejenom společenské a kulturní, ale i s dobrým jídlem,“ vysvětluje Říčanek. Konkrétní menu však organizátoři tají do poslední chvíle, aby bylo pro hosty překvapením. Návštěvníci dostanou na místě speciálního průvodce, podle kterého přesně zjistí, kam se mají v vydat za konkrétní surovinou či pokrmem.

Rušno nebude jen v krajském městě. Plesová sezona se rozjíždí i v regionech, kde organizátoři sázejí na specifická místa či folklorní tradice. Například 30. ročník plesu města Mikulov 31. ledna na tamní zámek přitáhne vítěze soutěže StarDance Dariju Pavlovičovou s Dominikem Vodičkou.

Pestrost jihomoravské nabídky pak doplňuje škála od tradičních krojovaných a vinařských akcí, jako je například recesistická „republika“ v Bořeticích, až po plesy sportovních klubů, ať už jde o florbalisty nebo ragbisty.

Bezchybné šaty i kroky

S vrcholem sezony mají napilno i půjčovny společenských oděvů. Podle Martiny Blatné ze svatebního salonu Naive letos u zákaznic dominují vínové odstíny a tmavě hnědá barva. Poptávka je především po materiálech, které odrážejí světlo, jako jsou satén či flitry.

„Ples je o tom, abychom se blýskaly,“ podotýká Blatná. Zatímco střihy se různí od upnutých modelů až po bohaté tylové sukně, na prestižní akce typu Ples jako Brno volí dámy častěji velké róby z taftu.

26. ledna 2020

Muži zůstávají při oblékání konzervativní. Přetrvává trend vyštíhlených střihů a zúžených nohavic, barevně vede antracitová či klasická černá, v případě největších galavečerů pak smokingy.

Znatelnou změnou v demografii klientů je nástup náctiletých. Půjčovny nově oblékají i žáky devátých tříd základních škol. „Na naše poměry se to hodně chytlo a máme hodně zakázek pro takhle mladé slečny,“ popisuje Blatná nový fenomén školních plesů.

S blížícími se termíny bálů se plní i taneční sály, kde lidé na poslední chvíli dohánějí pohybové nedostatky. Taneční škola Starlet pro tyto případy otevírá speciální víkendové lekce. „Říkáme tomu první plesová pomoc,“ říká Lucie Buryanová. O tento typ rychlokurzu, který vyjde na 1 200 korun, je podle ní stabilní zájem a zhruba jednou měsíčně se kapacita víkendového turnusu zcela naplní.

Další plesové tipy

  • Ples FEKT a FIT VUT (pátek 30. ledna, Hotel Passage):

Technická elita dvou fakult se setká v nově zrekonstruovaných art deco prostorách bývalého hotelu Slovan.

  • 30. ples města Mikulov (sobota 31. ledna, Zámek Mikulov):

Barokní sály zámku nabízejí exkluzivní kulisu za překvapivě vstřícnou cenu. Vstupné 990 korun v sobě zahrnuje i raut, k tanci zahraje The People a v dalších prostorách cimbálová muzika.

  • Krojový ples ve Vlčnově (sobota 31. ledna, Klub sportu a kultury):

Kulturní magnet na pomezí regionů a „iniciační rituál“ pro místní chasu. Během večera, který je zapsán v tradicích UNESCO, představí nového krále pro Jízdu králů.

  • Ples florbalistů (pátek 6. února, Moravany u Brna):

Tradiční sportovní ples v blízkosti krajské metropole v místním kulturním domě. Vstupenky se pohybují v rozmezí 250 až 350 korun

  • Cosples (sobota 21. února, Zoner Bobyhall Brno):

Jedenáctý ročník plesu pro fanoušky cosplaye, komiksů a sci-fi se letos ponese v pirátském duchu. Organizátoři pro velký zájem rozšiřují program o další sál.

  • Ples Fakulty stavební VUT (čtvrtek 19. března, Zoner Bobyhall Brno):

Největší studentská akce „Stavárna“ využívá prostory Laser Show Hall pro vizuální efekty, které jinde nejsou k vidění. Hudebně jde o festival pod jednou střechou – od orchestru přes pop až po cimbálku.

  • Queer Ball Brno (pátek 20. února, KC Babylon):

Dvanáctý ročník LGBTQ+ bálu. Program propojuje klasickou plesovou noblesu s otevřenou atmosférou a je určen pro všechny.

  • Reprezentační ples republiky Kraví hora (sobota 14. února, Bořetice):

Unikátní mix recese a vinařské vážnosti v režii místních vinařů.

