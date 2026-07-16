Plná Jízdárna ve Znojmě zhlédla představení spojující barokní operu a balet

Výpravné představení, ve kterém se spojuje barokní opera a balet, dnes publiku nabídl Hudební festival Znojmo. Premiéru Galantních světů od skladatele Jeana-Philippa Rameaua sledovalo zaplněné nové Centrum Jízdárna. Inscenaci připravil režisér Tomáš Ondřej Pilař, účinkují v ní například Adam Plachetka, Doubravka Novotná, Jean-Francois Lombard a Hana Blažíková.
Festivalová inscenace vznikla formou stagiony, tedy přímo ve Znojmě a pro omezený počet uvedení. Na sobotní reprízu a nedělní derniéru lze stále zakoupit vstupenky.
Umělci dnes diváky od začátku nadchli a pořadatelé je také dvakrát pobavili. Nejprve na úvod, když je na pódiu pozdravila čtveřice ve složení prezident festivalu Jiří Ludvík, senátor Tomáš Třetina (TOP 09) a starosta František Koudela (ODS) s místostarostou Jakubem Malačkou (Naše Znojmo) a střídavě četli jeden projev. Podruhé na začátku druhého dějství, když se na titulcích objevil text "Šlechetný Turek (tak se ta hra opravdu jmenuje)".
Galantní světy z roku 1735 podle divadelníků připomínají kaleidoskop obrazů zasazených do exotických kulis Turecka, Persie či Ameriky. Jednotlivé motivy propojuje téma lásky, která smiřuje rozdíly a překračuje hranice kultur.
"Barokní hudbu si často představujeme jako velmi seriózní, vážnou a někdy až těžkou," uvedl na festivalovém webu dirigent Tomáš Netopil. Rameau však podle něj v Galantních světech nabízí živelnost, pohyb, živočišnost, harmonii i melodiku.
"Na svou dobu šlo o nesmírně vzrušující titul. Evropa se v něm dívá do vzdálených krajin, které byly pro tehdejší publikum tajemné, přitažlivé a vlastně nedostupné," popsal Netopil.
Exotika se promítá i v hudbě. "Objevují se tam různé zvukové zvláštnosti, nástrojové barvy a hudební obrazy, které jsou pro tuto operu velmi specifické. A k tomu všemu patří tanec. Francouzská opera bez baletu by v baroku vlastně nemohla existovat," uvedl Netopil.
Hudební festival Znojmo potrvá 29. července, kompletní program je na webu HudbaZnojmo.cz.