Brněnští archeologové navážou na 53 let starý výzkum v ukrajinské jeskyni

Odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno (ARÚB) se s kolegy z Archeologického ústavu Národní akademie věd Ukrajiny vrátili po 53 letech do jeskyně Moločnyj Kamiň v ukrajinských Karpatech. Plánují navázat na průzkum z roku 1972, který našel doklady přítomnosti paleolitických lovců, a prověřit možnosti jeho pokračování za využití moderních metod. Akademie věd o tom informovala v tiskové zprávě.
"Po více než půl století jsme se vrátili k profilu, který už jednou vydal stopy mladopaleolitických lovců. Dnešní datovací metody a analýza sedimentární DNA nám o této jeskyni mohou říct mnohem víc, než bylo v sedmdesátých letech možné," uvedl za ARÚB AV ČR Roman Garba.
Výzkum z roku 1972 doložil opakované krátkodobé pobyty lovců z období mladého paleolitu a odkryl velké množství zvířecích kostí, zejména pozůstatků jeskynních medvědů. Současná výprava na tento výzkum navázala a prověřila možnosti jeho pokračování.
Většinu nálezů tvořily zejména kosti několika druhů medvědů. Archeologové odebrali sedm vzorků uhlíků pro radiouhlíkové datování a vybrané kosti budou zkoumat radiouhlíkovou a uran-thoriovou metodou.
Odebrali také deset vzorků pro analýzu sedimentární DNA, která může zachytit genetické stopy zvířat i lidí, kteří v jeskyni pobývali, i když se jejich kosterní pozůstatky nedochovaly. Dva další vzorky sedimentu poslouží ke geochemické analýze.
Jeskyně se nachází ve vápencovém skalním masivu Moločnyj Kamiň v nadmořské výšce přibližně 740 metrů.
„Význam těchto prací spočívá v tom, že Moločnyj Kamiň je v současnosti jedinou jeskynní lokalitou na Zakarpatí a jednou ze tří známých lokalit v ukrajinských Karpatech, kde je doložen pobyt pravěkého člověka. Interdisciplinární výzkum, který ukrajinsko-český tým zahájil v roce 2026, otevře další kapitolu dávné historie tohoto regionu,“ poznamenala Larissa Kulakovska z Archeologického ústavu Národní akademie věd Ukrajiny v Kyjevě.