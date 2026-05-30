Po muži z Břeclavska pátrají desítky policistů i dobrovolníci, zatím bez úspěchu

Policie už několik dní pátrá po třiašedesátiletém MIroslavu Volfovi z Břeclavska, který ve středu odešel z domova. Pátrají po něm desítky policistů i dobrovolníci, uvedla dnes policie na webu. Muž si s sebou nevzal léky, které potřebuje. Podle aktuálních informací se naposledy pohyboval v oblasti Pohanska. Policie žádá veřejnost o spolupráci, jakékoliv informace lze oznamovat na linku 158.
"Kromě břeclavských policistů jsou do pátrání zapojeni také příslušníci speciální pořádkové jednotky, policisté se služebními psy, jízdní policisté i dron s termovizí. Pomáhají také kynologové ze Svazu záchranných brigád ČR," uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Pohřešovaný je vysoký přibližně 180 až 185 centimetrů, zdánlivého stáří 62 až 65 let, střední postavy, má prošedivělé vlasy a hnědé oči. Chodí hladce oholený. Na sobě může mít maskáčové kraťasy, košili a sandály.