Po srážce tří aut u Branišovic na Brněnsku zemřel člověk, jeden se lehce zranil

Po srážce tří osobních aut u Branišovic na Brněnsku dnes ráno zemřel člověk. Další řidič utrpěl lehké zranění. ČTK to řekli mluvčí policistů David Chaloupka a mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
"Jedno auto jelo po hlavní silnici, druhé vyjíždělo z vedlejší a zřejmě nedalo přednost, střetla se a odrazilo se to na třetí auto," řekl Chaloupka. Jeden řidič zemřel ještě před příjezdem záchranářů. "Měli jsme v péči také muže s lehkým zraněním, toho jsme po ošetření převezli do znojemské nemocnice," doplnila Bothová.