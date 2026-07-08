Po střetu s osobním autem zemřel na Blanensku motorkář

Po střetu s osobním autem zemřel v úterý odpoledne na Blanensku motorkář. Podle předběžných informací motocykl začal předjíždět v momentě, kdy z protisměru vyjelo osobní auto. Motorkář nikdy neměl řidičský průkaz, řekl dnes ČTK mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. V osobním autě cestovali tři lidé včetně dítěte. Jeden z nich utrpěl lehká zranění, řekl ČTK mluvčí záchranářů Lukáš Dvořáček.
Nehoda se stala okolo 15:00. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník. "Bohužel muž utrpěl natolik závažná zranění, že jsme ho museli resuscitovat, ovšem neúspěšně," řekl Dvořáček. "Následně jsme měli v péči jednu osobu, kterou jsme s lehkým zraněním transportovali do nemocnice, dvě osoby jsme po ošetření ponechali na místě," dodal. Podle Švába byli všichni cestující v osobním autě připoutaní.
"Komunikace byla v místě nehody do 19:15 uzavřená a policisté dopravu odkláněli," řekl Šváb. Na místě zasahoval i krizový intervent, policie nehodu dále prošetřuje.