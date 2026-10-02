Po zápočtu pohledávek nebude Brno společnosti Gattamelata nic platit

Brno nebude po jednostranném zápočtu vzájemných pohledávek nic platit společnosti Gattamelata, se kterou vede spor. Schválili to brněnští radní, řekla ČTK Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu. Gattamelata je bývalým nájemcem prostorů v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce, kde měla řemeslnou pekárnu. V květnu 2023 dostala výpověď z nájmu. Město chce prostory znovu pronajmout.
"Město vůči pohledávce společnosti přiznané pravomocným soudním rozhodnutím započítá své vlastní pravomocně přiznané pohledávky, včetně pohledávek z dalších soudních sporů. Po provedení zápočtu pohledávka společnosti Gattamelata vůči městu zanikne a město jí z tohoto titulu nebude nic vyplácet," uvedla Loukotová. Nadále však zůstávají pohledávky města vůči společnosti, o kterých se stále vede soudní spor.
Město vedlo se společností tři spory. První z nich, o vyklizení prostor, skončil poté, co je nájemce prostory sám opustil. V srpnu radní uzavřeli i druhý spor, v němž společnost žalovala Brno za neoprávněné účtování služeb. Gattamelata kvůli tomu od města chtěla 1,2 milionu korun. Krajský soud v Brně ale potvrdil rozsudek, podle kterého má město zaplatit 231.000 korun. Radní rozhodli, že město splní, co mu soud uložil, uvedla tehdy Loukotová.
Posledním nedořešeným zůstává spor, ve kterém naopak Brno vymáhá po společnosti Gattamelata doplacení nájemného. Soud sice původně vydal platební rozkaz na 1,2 milionu korun, firma proti němu ale podala odpor. Řízení soud následně přerušil právě do pravomocného dořešení sporu o služby. Dá se proto očekávat obnovení řízení.
"Pokud jde o nový pronájem prostor, město nyní dokončuje přípravu záměru pronájmu. V současné době jsou již zpracovány potřebné podklady a dokončuje se ověření výměr některých prostor. Záměr bychom měli zveřejnit počátkem příštího týdne. Omezující podmínka pro využití prostor pro gastro provoz nebude stanovena, takže prostory mohou být využity i pro jiný typ provozu," doplnila Loukotová.
Nájemce Muzejky dostal výpověď z nájmu v květnu 2023. Město ji odůvodnilo dlouhodobými problémy s placením nájemného či záloh na energie nebo svévolnými úpravami interiérů bez respektu k památkové hodnotě. Společnost v reakci na výpověď na instagramu označila osm let fungování v městských prostorách za neskutečně těžké, vedení města za despotické a arogantní.
Berglův palác, známý také jako Berglerův palác, Berglova vila či Muzejka, byl postaven v 60. letech 19. století. Novorenesanční dům s novogotickou fasádou navrhl vídeňský architekt Heinrich Ferstel, autor nedalekého Červeného kostela a několika dalších brněnských staveb. Jméno Muzejka dům dostal ve 20. letech minulého století, když patřil Zemědělskému muzeu a v přízemí byla Kavárna Muzeum. Muzeum bylo v roce 1943 zrušeno, název budově zůstal. Památkově chráněná je od roku 1964.