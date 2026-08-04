Po zásahu ombudsmana úřad navýšil muži důchod o takzvané výchovné

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle ombudsmana pochybila, když muži nenavýšila důchod o takzvané výchovné. Muž spolu s nemocnou manželkou pečoval o dvě děti a po její smrti připadla veškerá péče na něj. Na výchovné má nárok rodič, který o dítě pečoval ve větším rozsahu, úřad však takovou péči muži uznal pouze u mladšího dítěte. Po zásahu ombudsmana mu ČSSZ zpětně doplatila 20.500 korun za péči o staršího syna a přiznala mu pravidelnou výplatu i do budoucna, informovala dnes kancelář ombudsmana na webu.
Smyslem výchovného je ocenit rodiče za péči o děti a vynahradit jim nižší důchody. ČSSZ jej začala vyplácet k důchodu v roce 2023 jako kompenzaci za nižší příjmy a tím i nižší důchody, které s sebou zpravidla péče o děti přináší.
V případu, který ombudsman řešil, se rodiče o děti v prvních letech života starali stejnou měrou. Matka nastoupila na rodičovskou dovolenou, zároveň však nadále pracovala. Otec využil flexibilní zaměstnání k tomu, aby se dětem věnoval stejně jako matka. O děti pečoval velkou měrou poté, co jeho manželka onemocněla rakovinou, veškerá péče o nezletilé děti na něj připadla po manželčině smrti.
V případě muže úřad uznal jeho péči za převažující v případě mladší dcery, neuznal ji však v případě péče o staršího syna. ČSSZ podle ombudsmana nezohlednila výjimečnou rodinnou situaci a vycházela z toho, že po celou dobu rodičovské dovolené pečovala o obě děti hlavně jejich matka. Muž tak od roku 2023 přicházel každý měsíc o 500 korun.
"Česká správa sociálního zabezpečení si musí při rozhodování o výchovném opatřit všechny potřebné informace. Není možné, aby rozhodovala v zajetých kolejích a opomíjela méně běžné okolnosti, které někdy život přináší. Teprve když si úředníci ověří skutečnou situaci konkrétní rodiny, mohou správně vyhodnotit otázku výchovného," uvedla ombudsmanka Eva Kostolanská.