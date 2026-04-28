Počátky středoevropského videoartu mapuje výstava v Domě umění města Brna. Soustředí se československou, polskou a maďarskou tvorbu v 60. až 90. letech minulého století, například experimentální filmy, záznamy akcí a nezávislé videomagazíny. V přízemí Domu umění si návštěvníci prohlédnou slovní práce Dalibora Chatrného, tedy díla, ve kterých různým způsobem experimentoval s textem a jazykem.
Výstava o videoartu nese název Distorted Image, tedy narušený obraz. Součástí raného videoartu totiž byly experimenty s deformovaným a manipulovaným obrazem. "Zpochybňovala se samotná schopnost obrazu pravdivě informovat o skutečnosti," uvedla kurátorka Lenka Dolanová.
Součástí výstavy jsou filmy, videoinstalace nebo objekty, často dochované jen ve formě dokumentace. Významnou roli hrají nezávislé videomagazíny a alternativní zpravodajství šířené na videokazetách, například Originální Videojournal, Videomagazín Vokna, Videomagazín Karla Kyncla či Infermental.
Z dnešního pohledu je podle tvůrců výstavy obtížné vytvořit ucelený obraz vývoje středoevropského videoartu, protože materiály jsou rozptýlené v archivech, soukromých sbírkách i na postupně degradujících nosičích, často v různých fázích digitalizace. "Při vystavování historických děl vyvstávají otázky, jaký je správný způsob jejich prezentace, nakolik je možné je rekonstruovat či reprodukovat," uvedla Dolanová.
Výstava zdůrazňuje lokální kontext. Brno mělo v počátcích videoartu důležitou roli například díky aktivitám undergroundové Galerie Drogerie Zlevněné zboží v 80. letech nebo díky Vysokému učení technickému, kde později vznikaly specializované ateliéry a multimediální pracoviště. Brněnským rodákem byl také průkopník světového videoartu Bohuslav Woody Vašulka.
Chatrného výstava v přízemí je završením cyklu, který připomínal 100. výročí umělcova narození. Slovy a jazykem se Chatrný začal zabývat na konci 60. let minulého století. Věnoval se významům slov, vztahu mezi označujícím a označovaným, vazbám mezi verbálním a vizuálním sdělením.
"Nepatřil však k těm vyhraněným konceptuálním umělcům, kteří popírali estetickou stránku díla. Naopak, zůstal malířem a důrazně trval na vizuální podobě svých slovních prací, v nichž hrála roli barevnost, expresivní rukopis, gesto," uvedla kurátorka Alena Pomajzlová.