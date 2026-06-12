Počet Jihomoravanů za první čtvrtletí roku klesl o 3130, zvláště kvůli stěhování

Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3130 na 1,227.386. Důvodem je především převaha vystěhovalých nad přistěhovalými, více lidí také zemřelo, než se narodilo. Proti stejnému období minulého roku počet zemřelých klesl o 4,1 procenta, o stejné procento se však snížil i počet narozených. Úbytek obyvatel zaznamenaly všechny jihomoravské okresy, nejvíce jich ubylo v Brně, plyne z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.
K 31. březnu žilo v kraji 1,227.386 lidí. Od začátku roku se do kraje přistěhovalo o 1903 lidí méně, než se z něj odstěhovalo. Přistěhovalo se 5693 osob, tedy o 342 více než ve srovnatelném období předcházejícího roku. Asi 43 procent zamířilo na jih Moravy z ostatních krajů, téměř 57 procent se přistěhovalo ze zahraničí. Šest z deseti osob přistěhovalých z ciziny zamířilo do Brna. Ve stejném období se vystěhovalo 7 596 lidí, meziročně o 424 více. Přes 60 procent se vystěhovalo do zahraničí.
Přirozenou cestou ubylo 1227 obyvatel. Zemřelých evidují statistici za první tři měsíce letošního roku v kraji 3312 lidí, což je o 143 méně než ve stejném období předcházejícího roku. Mezi zemřelými je nejvíce lidí ve věku od 80 do 89 let, následuje věková skupina od 70 do 79 let. Mezi zemřelými bylo i sedm dětí ve věku do jednoho roku. Na svět přišlo v prvním čtvrtletí letošního roku 2085 dětí, tedy o 89 méně než ve stejném období loni. Mimo manželství se narodilo 858 dětí, meziročně o 56 méně.
Ve všech jihomoravských okresech se stav obyvatel snížil přirozenou cestou, přírůstek stěhováním zaznamenaly jen Znojemsko a Vyškovsko, nicméně ani v těchto okresech migrační přírůstek nepokryl přirozený úbytek. Nejvýraznější pokles zaznamenali statistici v Brně, kde ubylo 1541 lidí, nejméně jich ubylo na Vyškovsku, devět lidí.
Sňatků bylo v prvním čtvrtletí roku 320, což je meziročně o 23 méně. "Údaje za rozvody v tomto čtvrtletí nejsou k dispozici z důvodu neúplnosti dat přebíraných od ministerstva spravedlnosti," uvedl ČSÚ.
Demografický vývoj v Jihomoravském kraji za 1. čtvrtletí roku 2026:
Počet obyvatel k 1. 1. 2026 Počet obyvatel k 31. 3. 2026 Rozdíl Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
Blansko 111.052 110.768 -284 187 333 694 832
Brno-město 404.296 402.755 -1541 704 1081 4370 5534
Brno-venkov 234.833 234.292 -541 403 596 1903 2251
Břeclav 117.941 117.630 -311 198 344 807 972
Hodonín 150.352 149.933 -419 226 431 491 705
Vyškov 95.991 95.982 -9 176 207 677 655
Znojmo 116.051 116.026 -25 191 320 604 500
Jihomoravský kraj 1,230.516 1,227.386 -3130 2085 3312 5693 7596
Zdroj: ČSÚ