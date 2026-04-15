Počet kybernetických incidentů v ČR byl v březnu znovu nadprůměrný, bylo jich 20

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v březnu znovu nadprůměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 20, informoval na webu. Za loňský rok je měsíční průměr zhruba 17, úřad dohromady evidoval 203 kybernetických incidentů. Nadprůměrný počet kybernetických útoků úřad evidoval i letos v lednu, bylo jich 32, a také v únoru, kdy jich bylo 23.
Úřad rozlišuje kybernetické incidenty mimo jiné podle závažnosti. V březnu jich 16 spadalo do kategorie méně významné, zbylé čtyři do významných. Velmi významný incident NÚKIB v březnu neevidoval.
Oproti lednu a únoru se počet kyberútoků snížil. "Druhým měsícem tak pokračoval klesající trend a měsíční hodnoty se přiblížily dlouhodobému průměru. Navzdory tomu došlo k nárůstu z pohledu závažnosti evidovaných incidentů. NÚKIB evidoval celkem čtyři významné incidenty, což je nejvyšší hodnota za poslední rok," uvedl úřad.
Druhý měsíc v řadě dominovala kategorie průnik, která tvořila více než polovinu všech evidovaných incidentů. DDoS útoky se od lednového nárůstu naopak stále drží na velmi nízkých hodnotách. Při DDoS útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů a tím ho vyřadí z provozu. Patří k jednomu z nejčastěji používaných typů útoků v kybernetické válce paralelní s konfliktem na Ukrajině, kterou napadla ruská armáda v únoru 2022.
Kromě toho NÚKIB evidoval také několik případů nasazení škodlivého kódu, úniku informací či takzvaného phishingu. Phishing je typ internetového podvodu, při kterém se útočník vydává za důvěryhodnou osobu nebo instituci, například banku, úřad, e?shop, s cílem vylákat citlivé údaje, jako jsou hesla, čísla platebních karet nebo osobní informace.
Mluvčí Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík ČTK v úterý řekl, že případů kybernetické kriminality v březnu meziročně přibylo o 37 procent, kriminalisté za březen evidují rekordních 2533 případů. Pro uživatele internetu jsou podle policistů nejrizikovější podvodní bankéři nebo policisté. Ti od začátku roku způsobili škodu za 322 milionů korun. Nejčastějšími oběťmi jsou ženy. Průměrný věk obětí je 46 let. Pachatelé nejvíc útočí prostřednictvím mobilního telefonu, uvedla policie na síti X.
Za rok 2025 NÚKIB evidoval 203 kybernetických útoků, meziročně o 65 méně. Rekordním měsícem je dosud říjen 2024 se 47 kybernetickými incidenty, což je nejvyšší počet za jeden měsíc od začátku sledování.