Počet kybernetických incidentů v ČR byl v dubnu průměrný, bylo jich 18

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 18, informoval na webu. V březnu jich úřad evidoval 20. Za loňský rok je měsíční průměr zhruba 17, úřad dohromady evidoval 203 kybernetických incidentů.
Úřad rozlišuje kybernetické incidenty mimo jiné podle závažnosti. V dubnu jich 15 spadalo do kategorie méně významné, zbylé tři do významných. Velmi významný incident NÚKIB v dubnu neevidoval.
"Novým trendem zaznamenaným během posledních měsíců je dominance incidentů v kategorii Průnik, která během dubna tvořila polovinu ze všech evidovaných incidentů. Spadala mezi ně řada různorodých útoků zahrnujících úspěšné kompromitace účtů, firewallů, aplikačních serverů či doménových řadičů," uvedl úřad.
NÚKIB také evidoval několik úniků citlivých informací či neoprávněných přístupů k informacím, kam spadaly nejen útoky, ale také neúmyslná zavinění. Evidoval také několik případů podvodů, z nichž v jednom případě šlo o zneužití identity konkrétního zaměstnance pro posílení důvěryhodnosti phishingu. Phishing je typ internetového podvodu, při kterém se útočník vydává za důvěryhodnou osobu nebo instituci, například banku, úřad, e?shop, s cílem vylákat citlivé údaje, jako jsou hesla, čísla platebních karet nebo osobní informace.
Poprvé za delší dobu NÚKIB neevidoval žádný incident v kategorii Dostupnost, kdy je ohroženo fungování služeb a systémů například kvůli zahlcení serverů. Tato kategorie v posledních letech incidentům dominovala. Například v roce 2024 tyto incidenty tvořily 62 procent všech zaznamenaných případů.
Za rok 2025 NÚKIB evidoval 203 kybernetických útoků, meziročně o 65 méně. Rekordním měsícem je dosud říjen 2024 se 47 kybernetickými incidenty, což je nejvyšší počet za jeden měsíc od začátku sledování.