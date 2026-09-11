Počet obyvatel jižní Moravy se v prvním pololetí snížil o 1737 na 1,228.779 lidí

Počet obyvatel Jihomoravského kraje klesl v letošním prvním pololetí o 1737 na 1,228.779 lidí. Od začátku roku zemřelo v kraji o 2026 lidí více, než se narodilo. Naopak přistěhovalých do kraje bylo o 289 lidí více než vystěhovalých, což však přirozený úbytek nepokrylo. Vyplývá to z předběžných dat, která dnes zveřejnil na webu Český statistický úřad (ČSÚ).
Pokles počtu obyvatel vlivem přirozeného úbytku zaznamenali statistici ve všech krajích kromě Prahy a Středočeského kraje. Počet obyvatel Česka se snížil o 12.200 obyvatel na 10,9 milionu.
"V okresech Jihomoravského kraje byl přírůstek obyvatel zaznamenán pouze na Znojemsku a Vyškovsku, ve zbývajících okresech se počet obyvatel snížil. Přirozenou cestou by poklesl stav obyvatel ve všech okresech, přírůstek stěhováním zaznamenaly okresy Znojmo, Břeclav, Vyškov a Brno?venkov," uvedl Tomáš Svozil z krajské správy ČSÚ v Brně.
V letošním prvním pololetí se v kraji narodilo 4253 dětí, v meziročním srovnání o 56 dětí méně. Mezi narozenými dětmi převažovali chlapci, bylo jich 2180, zatímco děvčat 2073. Mimo manželství se narodilo 1754 dětí, což je meziročně o 42 méně. Od ledna do června zemřelo 6279 obyvatel, z toho 3152 mužů a 3127 žen. Je to o 136 méně než ve stejném období loni. Podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let, tvořili 35,2 procenta všech zemřelých. Mezi zemřelými bylo i 11 dětí ve věku do jednoho roku.
Do Jihomoravského kraje se od začátku roku přistěhovalo 10.938 lidí, o 287 více než ve srovnatelném období předcházejícího roku. Z ostatních českých krajů se na jih Moravy přistěhovalo 4598 lidí, ze zahraničí 6340 obyvatel. Nadpoloviční většina přistěhovalých z ciziny mířila do Brna. Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 10.649 lidí. Do jiných krajů v ČR jich zamířilo 4989, do zahraničí 5660.
Lidé v Jihomoravském kraji uzavřeli v prvním pololetí 2164 manželství, meziročně o 35 méně.
Demografický vývoj v Jihomoravském kraji za 1. pololetí roku 2026:
Počet obyvatel k 1. 1. 2026 Počet obyvatel k 30. 6. 2026 Rozdíl Narození Zemřelí Přistěhovalí* Vystěhovalí*
Blansko 111.052 110.766 -286 394 581 1191 1290
Brno-město 404.296 403.436 -860 1469 2041 8245 8533
Brno-venkov 234.833 234.560 -273 801 1108 3320 3286
Břeclav 117.941 117.874 -67 374 645 1526 1322
Hodonín 150.352 149.833 -519 481 848 970 1122
Vyškov 95.991 96.064 73 348 438 1222 1059
Znojmo 116.051 116.246 195 386 618 1207 780
Jihomoravský kraj 1,230.516 1,228.779 -1737 4253 6279 10.938 10.649
Zdroj: ČSÚ
*Čísla za okresy představují stěhování do okresů nebo z okresů v Jihomoravském kraji. Údaj za celý region se týká stěhování z jiných krajů, případě ze zahraničí. Čísla za jednotlivé okresy proto v součtu nekorespondují s celkovým údajem za kraj.