Počet obyvatel na jihu Moravy loni vzrostl o 1173 obyvatel na 1,230.516 obyvatel

Počet obyvatel Jihomoravského kraje v loňském roce stoupl o 1173 na 1,230.516 lidí. Počet vzrostl díky těm, kteří se do kraje přistěhovali, bylo jich 23.123, naopak se z kraje vystěhovalo 18.388 lidí. Vyplývá to z předběžných dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad. Dětí se narodilo nejméně od roku 1989, upozornili statistici.
"Na růstu počtu obyvatel kraje se podílel výhradně migrační přírůstek, přistěhovalo se o 4735 osob více, než se z kraje odstěhovalo. Přírůstek obyvatel stěhováním tak pokryl přirozený úbytek," uvedl Tomáš Svozil z jihomoravské pobočky ČSÚ. Oproti roku 2024 přistěhovalých ubylo o 2015 lidí, stále však podle ČSÚ počty přistěhovalých převyšují hodnoty z let před vypuknutím války na Ukrajině.
V loňském roce v kraji více lidí zemřelo, než se narodilo. ČSÚ eviduje 8912 nově narozených, což je ve srovnání s rokem 2024 o 956 dětí méně. "Jedná se o nejnižší krajskou hodnotu od roku 1989, tedy za 37 let. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci, narodilo se 4520 chlapců a 4392 děvčat," řekl Svozil. Zemřelých bylo 12.474, meziročně o 235 více. Přirozený úbytek tedy činí 3562 obyvatel.
Nejvyšší úbytek obyvatelstva ČSÚ zaznamenal v okrese Hodonín, kde ubylo 602 obyvatel, následuje Blansko a Břeclav. Nejvíce obyvatel, a to 1557, přibylo v okrese Brno-město.
Sňatků bylo v loňském roce 4942, rozvodů 2302. Oproti předchozímu roku počet uzavřených manželství klesl o 102, sňatků bylo nejméně za posledních deset let. Rozvodů meziročně 14 přibylo.
Co do počtu obyvatel je Jihomoravský kraj podle dat ČSÚ třetím nejlidnatějším v republice, na prvních dvou místech jsou Středočeský kraj a hlavní město Praha. Oba kraje rovněž zaznamenaly nárůst počtu obyvatel, více lidí žilo v roce 2025 i v Pardubickém a Plzeňském kraji. V ostatních krajích podle dat obyvatelstva ubylo.
V celé České republice v loňském roce vzrostl počet obyvatel o 6339 na 10,9 milionu obyvatel. Nárůst způsobila migrace.
Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v roce 2025:
okres Počet obyvatel k 1.1.2025 Počet obyvatel k 31.12. 2025 Rozdíl Narození Zemřelí Přírůstek stěhováním
Jihomoravský kraj 1,229.343 1,230.516 1173 8912 12.474 4735
Blansko 111.267 111.052 - 215 784 1165 166
Brno-město 402.739 404.296 1557 3132 4194 2619
Brno-venkov 234.615 234.833 218 1665 2154 707
Břeclav 118.084 117.941 - 143 816 1170 211
Hodonín 150.954 150.352 - 602 914 1657 141
Vyškov 95.637 95.991 354 768 917 503
Znojmo 116.047 116.051 4 833 1217 388
Zdroj: ČSÚ