Počet uchazečů o studium na jihomoravských gymnáziích převyšuje jejich kapacity

Počet studentů, kteří chtějí studovat na jihomoravských gymnáziích, je výrazně vyšší, než mohou školy přijmout. Převis poptávky evidují čtyřletá, šestiletá i osmiletá gymnázia, ukazují data ministerstva školství. Přihlášku s první prioritou na čtyřletá gymnázia si podalo 2437 žáků devátých tříd, školy jich mohou přijmout 2003. Počet přihlášek na osmiletá gymnázia převyšuje kapacitu o 1480 míst. Meziročně se čísla příliš nemění, převis je dlouhodobým trendem, řekli ČTK ředitelé gymnázií. Přijímací zkoušky začínají dnes.
Zájemci o studium na gymnáziu v brněnské Křenové ulici se mohou hlásit do čtyřletého nebo šestiletého studia, kde je podle ředitele školy Miroslava Marka tradičně velký přetlak. "Máme tam letos 535 přihlášek, 185 studentů nás označilo za první prioritu. Přijmout můžeme 30 žáků," řekl Marek. O čtyřleté studium má zájem celkem 383 žáků, prioritně si přihlášku k němu podalo 205 z nich. Velký zájem o šestileté studium si Marek vysvětluje tím, že v Brně je málo tříd šestiletého studia, kde se neplatí školné.
Podobná situace je i na gymnáziu ve Vídeňské ulici. Ve čtyřletém i šestiletém studiu otevírají dvě třídy a mohou přijmout 120 žáků. "Do čtyřletého studia bereme každého čtvrtého. Letos se tam hlásí 224, prioritně si nás vybralo 102 žáků. V šestiletém je okolo 460 uchazečů, z toho 189 s první prioritou," řekl ředitel školy David Andrle.
Naopak méně zájemců než mohou přijmout, evidují lycea nebo střední školy se zaměřením na podnikání a hotelnictví, technologie či zemědělství. S tím souhlasí i ředitel Střední vinařské školy Valtice Tomáš Javůrek. "Poptávka po studiu u nás spíše stagnuje. Studenti mají naši školu většinou jako druhou prioritu," podotknul.
Přijímací zkoušky na střední školy začínají dnes a končí ve středu 15. dubna. Jednotnou přijímací zkoušku skládají zájemci o čtyřleté obory a obory nástavbového studia 10. a 13. dubna. Zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia se konají 14. a 15. dubna.
Přehled prioritně podaných přihlášek a kapacit škol v Jihomoravském kraji podle zaměření:
Typ školy Počet přihlášek Kapacita Převis
Čtyřleté gymnázium 2437 2003 434
Šestileté gymnázium 1328 380 948
Osmileté gymnázium 2426 946 1480
Lycea 996 1237 -241
Střední odborné školy (SOŠ) ekonomické 499 495 4
SOŠ hotelové a podnikatelské 707 901 -194
SOŠ pedagogické 727 815 -88
SOŠ technické 1355 1383 -28
SOŠ technologické 173 347 -174
SOŠ umělecké 522 423 104
SOŠ zdravotnické 671 596 75
SOŠ zemědělské 182 306 -124
Střední odborná učiliště (SOU) technická 758 738 20
SOU ostatní 414 369 45
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy