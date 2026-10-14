Počítačová hra z VUT umožní hráčům zažít zkušenost s rasovými předsudky

Jaké to je zažívat rasové předsudky, diskriminaci nebo sociální vyloučení na vlastní kůži chce hráčům zprostředkovat počítačová hra Andre miri cipa, česky V mojí kůži. Vytvořili ji členové Centra výzkumu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického (FaVU VUT) v Brně ve spolupráci s odborníky z Masarykovy univerzity. Hra bude od 22. října zdarma dostupná veřejnosti na platformě Steam, od 29. října pak v App Store a Google Play i pro mobilní telefony. VUT o tom informovalo v tiskové zprávě.
Hra je určená žákům posledních dvou ročníků základních škol. "Projekt vývoje hry Andre miri cipa usiluje o překonávání protiromské diskriminace, vzájemné porozumění a posilování solidarity – nejen mezi žáky a žákyněmi, ale také u široké veřejnosti, která se s hrou setká. Proto bude hra volně dostupná i mimo školní prostředí," uvedla Martina Růžičková, designérka a hlavní řešitelka projektu z FaVU VUT.
Příběhy postav vycházejí z autentických výpovědí romských respondentů získaných při participativním výzkumu. Hráči procházejí příběhy mladých Romů a Romek, kteří se setkávají s předsudky v každodenních situacích. Provázejí Vanessu, která čelí odsuzování kvůli svému osobitému stylu oblékání, Robina, jenž zažije rasismus při běžném nákupu v samoobsluze, a Marii, která se společně se svou rodinou marně snaží najít nový domov kvůli diskriminaci na trhu s bydlením.
"Výzkumné aktivity minitýmů, které tvořili čeští i romští studující, potvrdily, že mladí lidé řeší podobné problémy a témata bez ohledu na svou etnicitu či barvu pleti. Důrazy na rozdíly, které se často zdůrazňují, jsou většinou mnohem více spojené se sociální třídou. Paradoxně střední třída Romů, která se častěji začleňuje do života většinové společnosti, je vystavována mnohem větším předsudkům, stereotypnímu odsuzování a nedůvěře, přestože žije materiálně i kulturně způsobem velmi podobným tomu většinovému," uvedla sociální antropoložka Irena Kašparová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Hra má nabídnout mladým lidem srozumitelný nástroj pro porozumění diskriminaci, nerovnosti a sociálnímu vyloučení.