Moravské náměstí
Park na Moravském náměstí patří podle výsledků pocitové mapy Brna za rok 2025 k místům, která v očích obyvatel nejvýrazněji prokoukla. Že se proměna tohoto dříve spíše tranzitního prostoru povedla, dokládá i fakt, že Moravské náměstí vyhrálo celostátní soutěž Park roku 2023. Rozsáhlá revitalizace zelené plochy za zhruba 132 milionů korun byla hotová na konci roku 2022.
Centrálním prvkem parku je fontána v podobě mělkého třicetimetrového kruhu na úrovni chodníku. Lemují ji trysky vytvářející podsvícenou vodní mlhu a lavičky s různým sklonem opěradel. Během úprav zde přibyly také herní prvky pro děti.
|
Park na Moravském náměstí má novou tvář za pětinásobek původní ceny
Díky zimnímu využití lokality neztrácí náměstí na atraktivitě ani mimo letní sezónu, park je tak v užitku pro Brňany i v zimě. Pravidelně od listopadu do února na něm lidé najdou kluziště. V jeho těsném sousedství pak atmosféru náměstí pravidelně dotváří také vyhlídkové kolo, které je součástí adventních trhů a zůstává tam i po nich.
Mendlovo náměstí
Dalším místem, které Brňané v pocitové mapě ocenili, je Mendlovo náměstí. Tento důležitý přestupní uzel brněnské MHD prošel rozsáhlou rekonstrukcí za 200 milionů, která trvala zhruba rok a půl a byla slavnostně završena v únoru 2023. Přibylo zde 30 nových stromů a novinkou byly také specifické přístřešky pro cestující, které postupně obrůstají popínavou zelení.
Symbolem nového Mendlova náměstí se stal výrazný bronzový monument s názvem Hrachovina od sochaře Jaromíra Garguláka. Umělecké dílo za bezmála 25 milionů, které znázorňuje klíčení hrachu, odkazuje na vědce Gregora Johanna Mendela. Ten působil v přilehlém augustiniánském klášteře a právě na základě svých pokusů s hrachem položil základy moderní genetiky.
|
Opravené Mendlovo náměstí se zbarvilo dočervena, zdobí ho Hrachovina
Přestavba náměstí s sebou přinesla i kontroverze spojené se změnami v dopravě. Těsně před otevřením vyvolala silnou kritiku veřejnosti i odborníků instalace padesátimetrového zábradlí, které oddělovalo tramvajové a trolejbusové zastávky a výrazně komplikovalo cestujícím přestupy.
Bariéru, kterou si původně vynutily bezpečnostní normy, lidé často nebezpečně přelézali. Městu se nakonec podařilo vyjednat kompromis a v srpnu 2023 bylo zábradlí částečně odstraněno, čímž se pohyb v uzlu výrazně usnadnil.
Třída Kapitána Jaroše
Posledním z pozitivně hodnocených míst, kterému se redakce ve výběru věnuje, je třída Kapitána Jaroše. Loni v květnu tam odstartoval tříletý projekt s názvem Oživení Jarošky z dílny Kanceláře architekta města Brna.
Úprav se dočkal pětatřicetimetrový úsek v místě, kde třída sousedí s ulicí Milady Horákové. Historická promenáda z 19. století s mohutnou lipovou alejí, jež v posledních desetiletích sloužila převážně jako rozlehlé parkoviště, se tak začala částečně měnit v kultivovaný veřejný prostor.
|
Auta ustoupila lidem. V centru Brna otevřeli novou relaxační zónu s posezením
Nová pěší zóna vznikla na místě 30 zrušených stání, což představuje zhruba sedm procent celkové parkovací kapacity v ulici. Právě tento úbytek míst pro auta vyvolal v době realizace u části obyvatel města kontroverzi a stal se terčem ostré kritiky, zejména na sociálních sítích.
Středobodem nového prostoru se stalo dřevěné molo vybudované přímo mezi vzrostlými lipami. To neslouží jen k posezení, ale plní i ekologickou funkci, protože brání přílišnému zhutnění půdy a umožňuje dešťové vodě lépe pronikat ke kořenům stromů.
Cílem úprav bylo podle tvůrců vytvořit klidnou zónu pro odpočinek a volnočasové aktivity. Do oživení lokality se zapojily také místní podniky, které rozšířily své zahrádky, a vznikla tak plocha uzpůsobená pro pořádání trhů či společenských a kulturních akcí.
Celý projekt je naplánovaný jako dočasný na tři roky, během nichž se bude jeho fungování průběžně hodnotit. Získané poznatky z provozu pak architekti plánují zohlednit při chystané celkové rekonstrukci této ulice.
Hlavní nádraží
Jednoznačným, avšak nelichotivým vítězem, který u Brňanů posbíral nejvíce negativních bodů, je hlavní nádraží a jeho bezprostřední okolí. Lidé jako problematické vnímají nejen samotný předprostor budovy, ale také parčík u konečné trolejbusů, vstup do Letma, schody u Grandhotelu, prostranství před bývalou hlavní poštou nebo východ z podchodu k bývalému Tescu a navazující jezdící schody.
Město se přitom dlouhodobě snaží tento frekventovaný přestupní uzel kultivovat, například vytvořením sdílené zóny u Letma za více než 11 milionů před dvěma lety.
|
Řev, rvačky a krádeže. Hlavní nádraží je ostudou Brna, strážníci jsou bezmocní
Dlouhodobě špatný dojem cestujících pramení především ze všudypřítomného nepořádku, hlučných skupinek a popíjení alkoholu na veřejnosti. Bezpečnostní situace se však podle loňských dat městské policie začala postupně zklidňovat, když počet případů nelegálního pití alkoholu klesl téměř o polovinu a ubylo i trestných činů.
Strážníci zavedli až tisíc cílených kontrol měsíčně spojených s odebíráním lahví, což problémové osoby odrazuje nejvíce. K většímu klidu přispěla také soukromá bezpečnostní agentura, kterou si najal provozovatel nádražní budovy.
K vylepšení vnímání lokality mají přispět i aktuální a chystané vizuální proměny. Postupně pokračuje revitalizace samotné výpravní budovy a oživení se dočkala například i protější funkcionalistická stavba po někdejším Čedoku, kterou zrekonstruoval řetězec rychlého občerstvení.
Město zároveň připravuje opravu kritizovaného podchodu, kde mají nově přibýt bezpečnostní kamery či multimediální stěna. Změnou má projít také prostor mezi ulicemi Nádražní a Bašty, kde na úkor parkovacích míst vznikne bezpečnější promenáda s novou zelení.
Václavská / Hybešova
Dalšími lokalitami, které v pocitové mapě Brna získaly výrazně negativní hodnocení, jsou ulice Václavská a Hybešova nedaleko Mendlova náměstí. Obyvatelům zde vadí především špatná údržba, vizuální smog a velká dopravní zátěž. Zásadní roli hraje také celková sociální atmosféra a pocit ohrožení z nepředvídatelného chování některých osob.
„Za posledních pět let je v oblasti hlavního nádraží a Starého Brna velký nárůst narkomanů, bezdomovců a divných existencí, dennodenně na jeho ulicích potkávám lidi pod vlivem drog,“ popsal situaci jeden z respondentů s tím, že lokalita podle něj působí celkově neutěšeně a zanedbaně.
|
New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem
Zašlý vzhled těchto ulic je podle zástupců města dán i tím, že se tam dlouho neinvestovalo do oprav. „V případě Hybešovy, Václavské a Mendlova náměstí je to způsobeno i tím, že v rámci územního plánu byly a stále jsou plánovány takzvané průrazy, které vytvoří novou síť silnic,“ vysvětlila Radka Loukotová z magistrátu.
Protože se s těmito stavbami dlouhodobě počítalo, výrazné rekonstrukce ulic se dříve nechystaly. Nyní se však přístup města podle Loukotové mění. Připravují se zakázky na zhotovení potřebných studií a v nejbližší době se chystá stavebně drobná, ale důležitá bezbariérová úprava zastávky Hybešova u vchodu do nemocnice.
Cejl / Tkalcovská
Podobným problémům s negativním vnímáním čelí také oblast ulic Cejl a Tkalcovská, která je často spojována s pocity nebezpečí. Lidé tam narážejí na přítomnost hlučných skupin, opilých osob či lidí pod vlivem návykových látek. Vnímané bezpečí se navíc výrazně mění podle denní doby.
|
Konflikt místních v brněnském Bronxu. Jeden máchal sekerou, policisté vytáhli zbraně
„Nejvíce mě mrzí Cejl a jeho okolí, které má taky spoustu historických budov, ale člověk se tam prostě procházet nepůjde,“ povzdechl si další z účastníků průzkumu. Jiný respondent dodal, že se v této oblasti necítí bezpečně „pouze v noci, přes den to je ok“.
I v případě Cejlu město přiznává, že na současném stavu se podepisuje dlouhodobé odkládání nutných investic. „I tam se dlouhodobě počítalo s velkými zásahy, kvůli kterým se odkládaly jiné rekonstrukce,“ uvedla Loukotová.
V současnosti však už město začíná připravovat zakázky na zhotovení studií pro budoucí obnovu lokality. Podle magistrátu bude mít na proměnu oblasti velký vliv plánovaná nová výstavba v blízkosti hypermarketu Albert a na Špitálce, přičemž v horizontu budoucích let se počítá také s rekonstrukcí chystanou ze strany Brněnských vodáren a kanalizací.