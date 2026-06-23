Počty klinických studií na nové léky a terapie v ČR rostou, konkurence je v Asii

Počet klinických studií na nové léky a léčebné terapie v Česku roste. Loni se uskutečnilo 486 klinických hodnocení, což je nejvíce od roku 2014, řekl dnes na tiskové konferenci výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář. Zároveň však upozornil na to, že je potřeba, aby Evropa neztrácela krok s USA a především Asií, kde počty klinických studií rychle rostou.
Klinické studie mají řadu výhod jak ekonomických pro stát a zdravotnictví, tak přináší benefity samotným pacientům. Proto podle Koláře stojí za to kvalitní a rozsáhlý klinický výzkum nejen udržet, ale ještě rozšířit. "Česko má skvělou infrastrukturu, což jsou vynikající nemocnice a velmi dobří lékaři a výzkumníci," řekl Kolář.
Více než polovina studií se věnuje onkologickým pacientům, obor je dlouhodobě dominantní. Mezi další obory, v nichž se daří pracovat na klinických studiích, jsou neurologie, imunologie, metabolická a kardiovaskulární onemocnění. Loni se v Česku začalo pracovat na 117 studiích, což také značí mírný nárůst.
Mezi výhody domácího klinického výzkumu patří to, že pacienti, kteří se ho účastní, mají přístup k nejmodernější léčbě, a to o pět až deset let dříve, než se léky či terapie dostanou mezi běžné léčebné postupy. Díky tomu také tito pacienti nečerpají peníze ze zdravotního pojištění, protože léčbu platí zadavatel studie. S přímými ekonomickými dopady se jednalo loni o ekonomický přínos přes dvě miliardy korun, přičemž investice farmaceutických společností loni dosáhla téměř tří miliard korun.
Proti minulým letům se mírně snížilo množství pacientů, kteří se k dané léčbě dostali, což je podle Koláře způsobené větší personalizací léčby. Bylo jich téměř 17.500.
I když se v Česku klinickému výzkumu daří, existují podle Koláře mírně negativní trendy, na které je vhodné reagovat. "Bylo by vhodné do Česka dostat studie v ranějších fázích," řekl Kolář. Zároveň je potřeba reagovat na masivní přesun studií do Asie, zejména do Číny. "Dříve na tom byla Evropa podobně jako USA. Dnes 60 procent inovací vzniká v USA, v Evropě 25 procent. Česko to samo nevyřeší, ale vzniká řešení na unijní půdě," řekl Kolář.
Jde zejména o rychlost, kdy studie může začít. Aby to bylo maximálně několik týdnů jako v Asii, a ne několik měsíců, jak se někdy stává. Na některých zjednodušeních a vylepšení podmínek pracuje i Státní ustav pro kontrolu léčiv. Ředitel Tomáš Boráň uvedl, že se například zjednodušily podmínky pro genovou terapii s radiofarmaky. "Nepřijímáme jen evropskou legislativu, ale sami se snažím pravidla vytvářet," řekl Boráň.