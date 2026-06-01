Počty nakažených žloutenkou na jihu Moravy klesají, epidemie však přetrvává

V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců, epidemie však stále přetrvává, uvedli dnes hygienici na webu. Od začátku roku evidují hygienici v kraji 368 případů virové hepatitidy typu A, což představuje bezmála třetinu všech případů v republice. Hygienici stále apelují na dodržování preventivních opatření.
Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo rychle šířit na podzim. Od letošního ledna, kdy se nakazilo 115 lidí, počty nově nakažených klesají. "Přestože počet případů v posledních týdnech mírně klesá zejména vlivem intenzivních opatření a vakcinace, situaci i nadále hodnotíme jako epidemickou, s potenciálem rizika zvýšeného šíření v letním období," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.
Nákaza je nejčastější u lidí ve věkové kategorii 35 až 54 let. Asi čtvrtina případů jsou lidé bez domova. "Z okruhu dospělých osob, často pobývajících na ulici nebo v ubytovnách, se nákaza postupně šíří do majoritní populace, včetně školních i pracovních kolektivů," uvedla Ciupek. "Nejvíce případů je v městě Brně, které je tak společně s Prahou stále nejvíce postiženým regionem," dodala.
Ke každému případu se váže několik dalších lidí, kteří mohou být také nakaženi. Tyto případy hygienici trasují a podávají jim postexpoziční vakcínu, která má za úkol zabránit vzniku onemocnění. Od začátku roku vakcínu podali více než 2200 lidí a díky vakcinaci se u nich podařilo vzniku onemocnění zabránit.
Infekční žloutenka je akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Šíří se fekálně-orální cestou. Prevence přenosu zahrnuje řádné mytí rukou po použití záchodu, před každým jídlem nebo pitím a po návratu domů z venkovního prostředí. Nevhodné je společné pití z jedné láhve a sdílení cigarety. Rizikové je i jíst na ulici, pokud si předtím nelze umýt ruce.