Pod Jižní branou hradu Veveří našli archeologové základy středověké hradby

Základy mocné středověké hradby, silné přes dva metry, našli archeologové z Národního památkového ústavu a společnosti Archaia Brno pod Jižní branou hradu Veveří, která v současnosti prochází opravou. ČTK to řekli zástupci obou institucí, které na záchranném archeologickém výzkumu pracují.
Stavební práce na opravě Jižní brány a skleníkové terasy hradu začaly na konci loňského roku, zároveň začal záchranný archeologický výzkum. "Současná Jižní brána prošla složitým stavebním vývojem. Zatím asi nejzajímavějším zjištěním je to, že na jejím místě se nacházela gotická hradba, která byla později přestavěna. Nález středověkého zdiva pod branou je důkazem, že vstup do hradu byl řešen jinak, než jsme dosud předpokládali," uvedl vedoucí výzkumu Václav Kolařík z Národního památkového ústavu (NPÚ).
Archeologové postupují s výzkumem souběžně se stavbou, zkoumají podlahy i zdivo brány i výkopy v okolí, které souvisí s kanalizací.
"Objevili jsme i dosud neznámou část veverského podzemí, a to odvodňovací kanál z druhé poloviny 19. století. Jak víme, tak v letech 1882 a 1883 postihly hrad silné přívalové deště a poté i sesuvy půdy, současné skleníky byly vybudované až po nich," uvedl Josef Kovář z Archaia Brno.
Souběžně s archeologickým záchranným výzkumem pracují odborníci z NPÚ také na stavebně historickém výzkumu. Práce na Jižní bráně i skleníkové terase potrvají ještě dva roky.
Jižní brána projde kompletní rekonstrukcí, v přízemí vznikne pokladna a úschovna zavazadel, v prvním poschodí návštěvnické centrum, sociální zařízení a terasa s posezením. Práce na Jižní bráně vyjdou téměř na 83 milionů korun, 44 milionů pokryje dotace ze strukturálních fondů EU.
Skleníková terasa, která je dobře viditelná ze silnice pod hradem, projde revitalizací, poničený skleník i oranžérii čeká kompletní obnova, po níž budou znovu sloužit svému původnímu účelu. Lidé se k nim po dokončení opravy dostanou novým průchodem za Jižní bránou, znovu postavený bude i menší skleník, který zcela zanikl. Náklady na revitalizaci terasy jsou 38 milionů korun, dotace pokryje 25,77 milionu korun.
Od roku 1999, kdy se hrad znovu otevřel veřejnosti a přešel do správy Národního památkového ústavu, prošel řadou oprav od záchranných prací přes obnovu veškerých střech až po rozvody vody i elektřiny.
Státní hrad Veveří označují odborníci za moravský Karlštejn. Původně pozdně románský a raně gotický hrad prošel během staletí mnoha přestavbami. Zásahy z 20. století, kdy měl být přestavěn na kongresové centrum, jej silně poničily a od roku 1989 do roku 1999 chátral.