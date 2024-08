Pod Pálavskými kopci poteče víno proudem

Podhradí nad Dyjí

Kristkova filmová noc odhalí Let ptačí královny

Konec léta s uměleckým nádechem. To je filmová noc performera Lubo Kristka v sobotu 31. srpna od 21 hodin před zámečkem Lubo v Podhradí nad Dyjí na Znojemsku. Odhalí na ní novou asambláž s názvem Let ptačí královny, která vznikla z otisku dívky balzamované v barvě. Umělec ukáže i plastiku, jejíž námět v jeho fantazii uzrál při vzpomínce na dávné debaty se Salvadorem Dalím. Nebudou chybět ani archivní záběry z Kristkova třicetiletého exilu v Německu a zmapování dosavadní happeningové tvorby. Ta čítá přes padesát akcí a pramení z tradice Kristkových německých nočních vernisáží.

Brno

Street párty se ponese na vlnách Českého rozhlasu

Sté narozeniny Českého rozhlasu Brno se budou oslavovat v ulicích v neděli 1. září. V Beethovenově odstartuje program v poledne i s narozeninovým dortem a autogramiádou moderátorů. Budova rozhlasu se otevře od tří do desíti večer, od 20 hodin budou i komentované prohlídky, rezervace je možná až na místě. Druhým dějištěm se od 14. hodiny stane Jakubské náměstí, a to třeba s kuličkiádou Bolka Polívky. Z orloje na náměstí Svobody budou od 11 hodin každou „celou“ padat kuličky v rozhlasových barvách. Od 5.00 do 18.00 uslyší posluchači speciální narozeninové vysílání.