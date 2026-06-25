Podané ruce: Náročnost práce se zvýšila, klienti se závislostmi mají více potíží

Přibývá lidí, kteří do Společnosti Podané ruce přicházejí řešit závislost, duševní potíže, dluhy nebo bezdomovectví zároveň. Kvůli tomu pak roste tlak na tyto služby, protože se zvýšila náročnost práce s klienty. Společnost o tom dnes informovala na tiskové konferenci. Podané ruce pomáhají lidem se závislostmi, jejich blízkým a dalším zranitelným skupinám.
Organizace, která působí v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji, loni zaznamenala 233.677 kontaktů s klienty, což je zhruba o 27.000 více než v předchozím roce. Jejích služeb loni využilo 14.900 klientů a jejich blízkých, což je zhruba srovnatelné s rokem 2024. Výrazně například vzrostl objem práce v terénu, kde pracovníci rozdali 987.000 sterilních injekčních setů, o rok dříve to bylo 891.000. Příkladem přetíženosti služeb je pak brněnské Kontaktní centrum Vlhká, které loni muselo z časových a kapacitních důvodů odmítnout 176 zájemců o pomoc. Centrum přitom loni pracovalo se 462 klienty.
Podle zástupců organizace se v poslední době také zásadně mění struktura problémů, se kterými se klienti potýkají. "Čím dál častěji k nám přicházejí lidé, kteří současně řeší závislost, duševní potíže, dluhy, ztrátu bydlení nebo konflikty v rodině. Takovou situaci nejde vyřešit jedním krátkým poradenstvím,“ uvedla zástupkyně ředitele Helena Gherasim. Dodala, že řešení takto komplexních situací vyžaduje mnohem více času a dostatek kapacit. Pokud podle ní kapacity chybí, problém nezmizí, ale pouze se přesune do ulic měst.
Organizace se loni zaměřila také na pomoc v on-line prostoru, kde se věnuje především duševnímu zdraví dětí a dospívajících, u nichž se objevují potíže spojené s nadměrným užíváním digitálních technologií. Z tohoto důvodu organizace spustila program AVATA-HR, ve kterém nabízí dětem podporu prostřednictvím takzvané e-terénní práce přímo na sociálních sítích.
Na nutnost zachování stabilní služby pomoci upozornil také předseda správní rady organizace a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Účinná pomoc podle něj musí propojovat prevenci, sociální práci, terénní programy i zdravotní péči včetně psychiatrie. Vobořil v této souvislosti vyzval stát, aby zajistil kontinuitu financování a fungování těchto služeb. Včasné zachycení člověka se závislostí je podle něj pro stát levnější a lidštější než následné krizové řešení, které zatěžuje policii, soudy, věznice či zdravotnický systém.