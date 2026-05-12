Podané ruce: Roste počet mladých, kteří užívají syntetické kanabinoidy

Pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Společnosti Podané ruce se setkávají s nárůstem počtu mladistvých, kteří mají zkušenost se syntetickými kanabinoidy. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Látky jsou svými účinky podobné běžným konopným výrobkům obsahujícím THC nebo CBD, avšak jsou vyrobeny uměle a podle odborníků mají silnější a rizikovější účinky. Pracovníci společnosti upozorňují, že látky jsou dostupné v prodejních automatech bez ověření věku a lze je koupit pod zástupnými názvy.
Syntetické kanabinoidy se podle zástupkyně vedoucího centra v Blansku Zuzany Guryčové objevují například v automatech nabízejících sběratelské předměty. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Otrokovicích se podle jeho vedoucího Jana Lazorky například setkává s prodejem těchto látek ve zlínských automatech, kde je na etiketách například uvedeno, že jde o vonnou směs do aromalampy.
"Zaznamenáváme nárůst užívání, ale především nepříjemných stavů po užití těchto látek," sdělila Guryčová. Nízkoprahová zařízení evidují případy ztráty vědomí, výpadků paměti, halucinací nebo kolapsových stavů. "Setkáváme se s tím, že klienti často neodhadnou dávku a účinky jsou velmi silné, a to i na ty, kteří užívali běžnou marihuanu," doplnil Lazorka.
Podle společnosti prodejci v mnoha případech obchází stávající regulaci, která od 1. ledna letošního roku mimo jiné zakazuje prodej osobám mladším 18 let a prodej prostřednictvím automatů. "Pokud se však syntetické kanabinoidy prodávají pod zástupným označením, jedná se o obcházení smyslu regulace a výrazné oslabení ochrany dětí a mladistvých. Praxe nízkoprahových služeb ukazuje, že právě tato mezera umožňuje, aby se rizikové látky dál dostávaly k nezletilým bez kontroly věku," uvedla zástupkyně ředitele Společnosti Podané ruce pro oblast spolupráce Helena Gherasim.
"Je velmi obtížné zastavit výrobu stále nových syntetických látek, lze však ovlivnit, kde a komu se tyto látky budou prodávat, a to díky tlaku samospráv a veřejnosti, aby tyto automaty nestály v centrech měst," dodala Guryčová. Důležitou roli hraje podle Společnosti Podané ruce také prevence a informování škol, rodičů i širší veřejnosti. Bez těchto opatření se vysoce rizikové látky dál dostávají k nejzranitelnějším skupinám bez jakýchkoli ochranných bariér.