Podezřelý předmět v Brně. Policie zastavila dopravu, evakuovala budovu školy

Autor: rkr, ČTK
  15:22aktualizováno  16:33
Policisté řeší komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu v okolí zastavili dopravu. Evakuovali budovu zdejšího gymnázia, na místo zamířil pyrotechnik.

Oznámení o nálezu podezřelého předmětu u budovy 1. Německého Zemského Gymnasia obdrželi policisté v pondělí krátce po 14:30.

„Proběhla evakuace asi čtyř stovek lidí. Místo bylo uzavřeno a v okolí byla vyloučena doprava. Řidiči by měli dbát pokynů policistů. Na místo míří pyrotechnik, aby předmět prověřil,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že povahu podezřelého předmětu zatím nemůže specifikovat.

Mendlovo náměstí je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů Brna.

Na místě pomáhají policistům také čtyři dvoučlenné hlídky strážníků. „Odklánějí provoz a uzavřely přístup do ulic přiléhajících k místnímu gymnáziu,“ sdělil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

V 16:26 policisté na síti X oznámili, že na místo přijeli pyrotechnici. „Děti ze školy už si rodiče převzali,“ doplnili.

Podle webu dopravního podniku se změny kvůli uzavírce dotkly několika spojů. Například linky 5 a 6 jedou v úseku Moravské nám. – Poříčí obousměrným odklonem přes Malinovského náměstí, linky 25, 26 a 37 končí ve směru od Nového Lískovce a Kohoutovic v zastávce Anthropos. Linky 25 a 26 ve směru od Konečného náměstí končí v zastávce Úvoz. Linka 62 je dočasně mimo provoz.

