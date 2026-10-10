Komunální volby v Brně vyhrála kandidátka Lidovců a Starostů, získala 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Druhý skončil vítěz minulých voleb, ODS, TOP 09 a nezávislí, se 13 mandáty. Třetí ANO bude mít 11 zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 44,08 procenta voličů.
Čtvrté Zelené Brno má šest mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šesté je Za Lužánky se třemi mandáty.
Minulé volby v Brně vyhrála s 25 procenty hlasů koalice ODS a TOP 09, získala 16 mandátů. Po volbách se spojila s hnutím ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Pětiprocentní hranici překročili také Piráti a Zelení s Žít Brno, skončili však v opozici. Koalice měla 42 zastupitelů. Deset členů ANO však loni hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Koalice tak skončila se 39 členy.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
KDU-ČSL/STAN 27,38 1833514 18
ODS/TOP09 18,89 1264623 13
ANO 17,14 1147781 11
Zelené Brno 8,91 596526 6
Piráti 6,69 447819 4
Za Lužánky 5,26 352320 3
SPD 3,87 258986 0
Motoristé 2,69 179807 0
Nové Brno 2,3 154037 0
Brnoklidem 1,89 126856 0
Restart pro Brno/KSČM 1,51 101040 0
Brno naplno 1,17 78455 0
Přísaha 1,12 75122 0
SOCDEM 0,86 57629 0
B3! 0,29 19110 0
DSZ 0,03 1890 0
zdroj: www.volby.cz