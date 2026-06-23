Podmínkám pro vznik tornád se meteorologové věnují víc než před pěti lety

Atmosférickým podmínkám, v nichž se daří tornádům, se odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) věnují více než před pěti lety. Nicméně jde stále o jev v českých podmínkách spíše náhodný, který nelze ani předpovědět, natož lokalizovat. Většina tornád, obzvláště ta silná, však souvisí s výskytem velmi silných bouřek, o nichž meteorologové mluví jako o supercelách. Těch se za sezonu vyskytne na území Česka několik desítek, řekl v rozhovoru s ČTK pracovník brněnské pobočky ČHMÚ Petr Münster. V drtivé většině případů ale ani při vhodných podmínkách tornádo nevznikne.
Supercela je však jen jedna z podmínek. Navíc většina tornád, která v Česku vzniknou, nenapáchá větší škody, obvykle škodí víc samotná bouřka ostatními nebezpečnými jevy. Zda a kdy se může objevit podobně silné a ničivé tornádo jako před pěti lety na jihovýchodní Moravě, nelze predikovat vůbec. "O tak silném tornádu psal naposledy Kosmas, když poničilo Vyšehrad," vzpomněl Münster kronikáře z přelomu 11. a 12. století. I proto se s tak ničivým jevem neměl nikdo ze současníků možnost za život v Česku setkat.
Tornádům a podmínkám pro jejich vznik věnují odborníci od ničivého tornáda, které před pěti zpustošilo část jižní Moravy, větší pozornost. "Máme lepší výpočetní možnosti než tehdy. Poprosili jsme také naše numeriky, aby v modelu Aladin vytvořili nové parametry na míru pro sledování prostředí vhodného pro tornáda. Ovšem nikdy nebude existovat výstup, v němž by bylo řečeno, že tornádo bude teď a tady," řekl Münster.
Meteorologové například sledují střih větru pro více vrstev atmosféry. "Dříve jsme se zaměřovali na střih větru od povrchu do šesti kilometrů, teď více na střih větru do jednoho kilometru nebo jej lze sledovat i v hladině do 500 metrů, což dříve modely standardně nenabízely. Vertikální střih větru nízko nad zemí je totiž důležitý pro to, aby podporoval životnost horizontálních vzdušných vírů, které vznikají v různých proudech při bouřce. Dá se to přirovnat k tomu, když třeme dlaněmi o sebe a roztáčíme tužku. V atmosféře se setkají intenzivní srážky padající dolů a vzduch vystupující nahoru. A dostatečně silná bouřka, jejíž výstupný proud funguje jako vysavač, si vír natáhne pod sebe a narovná ho do vertikální polohy," popsal Münster.
V předpovědích však meteorologové o tornádech nemluví. Ze starší minulosti mají špatné zkušenosti, když čelili dokonce žalobě za šíření poplašné zprávy. "Lidé u nás na to nejsou zvyklí jako v USA, kde jsou za varování vděčni," řekl Münster. Lidé by tak měli číst varování před silnými bouřkami, které doprovázejí nebezpečné jevy včetně tornáda. V souvislosti s tím zmínil Münster také to, že v takových momentech je lepší sledovat aktuální srážky na radarových animacích a také oblohu než předpovědní ikonky v aplikaci na telefonu. "Bohužel, bouřku neumíme přesně lokalizovat dřív, než vznikne oblak. A tím méně tornádo, které pod takovým oblakem může vzniknout, ale také vůbec nemusí. Naše i jiné aplikace umí posílat aktuální varování pro pozici telefonu, ovšem až ve chvíli, kdy je zřejmé, v jakém pásu se bouřky skutečně pohybují," řekl Münster.
Ničivé tornádo před pěti lety také znamenalo, že meteorologové začali občany vzdělávat, zároveň se vyvíjí i vědecké poznání. "Začali jsme lidem více připomínat, co se u nás v atmosféře děje, co je vůbec možné, jak se mají chovat z bezpečnostního hlediska. Zároveň od té doby máme, i díky rozmachu mobilních telefonů, od lidí velkou odezvu. Mnozí si natáčejí supercely a malá tornáda. Díky tomu o nich víme, protože našimi přístroji nejsou tornáda detekovatelná. Dá se na ně usuzovat pouze nepřímo ze škod. Lidé nám tak pomáhají s monitoringem," řekl Münster.