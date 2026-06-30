Podmínky pro rekordní vlnu veder se podle klimatologa chystaly už od jara

Autor: ČTK
  16:22aktualizováno  16:22
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Podmínky pro vznik vlny extrémních veder, která v západní i střední Evropě v minulých dnech přepisovala teplotní rekordy, se na severní polokouli chystaly už od jara. V teplejším evropském klimatu se postupně rozvíjelo sucho a jihozápadní Evropa a severní Rusko, včetně severozápadní Sibiře, trpěly výrazně nadprůměrnými teplotami. V Evropě byly teploty také nadprůměrné a společně s nedostatkem srážek vznikla situace téměř neustálého skrytého nedostatku půdní vlhkosti, řekl ČTK klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe.

Tepelný stres, který bere v potaz nejen aktuální naměřenou teplotu, ale i pocitovou teplotu, v minulých dnech umocňovalo bezvětří v přízemní vrstvě vzduchu a také vyšší relativní vlhkost, zejména v západní Evropě.

Horko, na které Evropané nejsou zvyklí, s sebou neslo nejen přímá zdravotní rizika související s přehřátím organismu. "Při silném slunečním svitu se tvoří přízemní ozón, který se v nehybném vzduchu stále drží při zemi a nerozptyluje se do atmosféry. Velmi nepříjemným aspektem této situace je také to, že k ní dochází už v červnu, tedy v probíhající vegetační sezoně," zmínil Farda dopady na zemědělství.

Extrémní počasí může vyvolat i další extrémy. "Specificky k nim patří další možné vlny veder, ale také riziko lokálních, ale velmi intenzivních srážek s rizikem vzniku povodní," uvedl klimatolog. Riziko hydrometeorologických extrémů podle něj roste s ohledem na zvýšené odpařování vody z přehřátých okrajových moří v Evropě, jehož důsledkem je vysoký obsah vodní páry v atmosféře. "Při kontaktu takto vlhkého a teplého vzduchu se vpadajícím chladnějším vzduchem může docházet k tvorbě velmi silných bouřek spojených s úpornými přívalovými dešti," poznamenal Farda.

Vysoká není jen teplota vzduchu, ale i moří, což přináší rizika pro přímořské státy. Například v Baltském moři se mohou v teplé vodě množit sinice. "Snižuje se absorpce kyslíku přehřátou vodou, což je problém pro zooplankton i vyšší život včetně ekonomicky důležitých druhů ryb," řekl Farda. Ohrožený podle něj může být kvůli příliš teplému moři a vzduchu i turistický ruch. "Počasí je také rizikové pro vznik silných požárů, jaké jsme v minulých letech zažili ve Středomoří," upozornil Farda.

Vln veder je na severní polokouli v současnosti více. Rozvíjí se na východě a středovýchodě USA a Kanady a pokračují v oblasti západní Sibiře a přilehlé části Arktidy. "Společně s rozvíjejícím se a velmi silným jevem El Niňo lze očekávat, že letošní a možná i příští rok budou mimořádně teplé. Nelze vyloučit, naopak lze oprávněně očekávat, že průměrná globální roční teplota opět překročí hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou," uvedl Farda.

Zmínil však i relativně studenou anomálii, kterou již vědci delší dobu pozorují v severním Atlantiku mezi Velkou Británií a Novým Foundlandem v Kanadě. "Může se jednat o příznak slábnoucí meridionální vratné cirkulace, která by dle některých odborných studií měla nepříjemné následky pro Evropu koncem 21. století a v následujících obdobích," řekl Farda. V Evropě by tak kolem 50. rovnoběžky panovalo podobné kontinentální klima jako v Kanadě, vyznačující se suchými a velmi studenými zimami a naopak velmi horkým létem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Trutnov pro velký zájem rozšířil nabídku sdílených kol o pětinu na 120 bicyklů

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov ode dneška rozšířil nabídku dotovaných sdílených kol a elektrokol o pětinu na 120 bicyklů. Důvodem je velký zájem lidí o půjčování kol....

1. července 2026,  aktualizováno 

Soud v Bruntále projedná kauzu bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studénka

ilustrační snímek

Okresní soud v Bruntále se bude zabývat kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která je podle obžaloby podezřelá, že ovlivňovala veřejnou...

1. července 2026,  aktualizováno 

ÚS vyhlásí, jak rozhodl o cizineckém zákoně, jde o tlumočníky na vlastní náklad

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení části zákona o pobytu cizinců. Zákon říká, že cizinec, který nehovoří...

1. července 2026,  aktualizováno 

Beats for Love dnes začíná, nabídne 550 umělců včetně Calvina Harrise a Alessa

ilustrační snímek

V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku jedné z největších akcí svého...

1. července 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavní soud dnes rozhodne o současném systému rozdělování daní mezi kraje

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyjasní, zda současný systém rozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé kraje nezasahuje do práva na samosprávu. Návrh na zrušení části...

1. července 2026,  aktualizováno 

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili šest lidí po zásahu bleskem do stromu

ilustrační snímek

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili dnes večer na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho...

30. června 2026  23:37,  aktualizováno  23:45

Ralsko uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, pro kraj závazné nebude

ilustrační snímek

Ralsko na Českolipsku uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, jejíž výstavbu plánuje Liberecký kraj. Zařízení s instalovaným výkonem až 62,5 megawattu...

30. června 2026  21:03,  aktualizováno  21:03

Smogová situace kvůli ozonu na Ostravsku. Starší a nemocní lidé mají omezit zátěž

Ilustrační snímek

Smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu pro aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek vyhlásil v úterý odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by se měli při...

30. června 2026  18:22,  aktualizováno  21:57

Bystřice nad Pernštejnem má kolumbárium v podobě křišťálového stromu vzpomínek

BystĹ™ice nad PernĹˇtejnem mĂˇ kolumbĂˇrium v podobÄ› kĹ™iĹˇĹĄĂˇlovĂ©ho stromu vzpomĂ­nek

Na městském hřbitově v Bystřici nad Pernštejnem budou moci lidé uložit urny s popelem zemřelých do "kořenů" stromu vzpomínek, který má svítící křišťálové...

30. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Policisté pátrají po uprchlém českobudějovickém vězni, není nebezpečný

PolicistĂ© pĂˇtrajĂ­ po uprchlĂ©m ÄŤeskobudÄ›jovickĂ©m vÄ›zni, nenĂ­ nebezpeÄŤnĂ˝

Policisté pátrají po uprchlém vězni Milanu Machovi, který dnes kolem 10:00 odešel z pracoviště firmy poblíž centra Českých Budějovic a nevrátil se do vězení....

30. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici

V Praze hoří sklad s oblečením. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasažena byla asi polovinu haly, informovali na síti X. Po deváté hodině večer oznámili lokalizaci...

30. června 2026  20:22,  aktualizováno  21:27

Na jižní Moravě padlo devět teplotních rekordů, ve Strážnici bylo 37 stupňů

ilustrační snímek

Na devíti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 30. červen. Nejvyšší hodnotu naměřili...

30. června 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.