Kromě trestu odnětí svobody soud muži uložil také osmiletý zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních korporacích. Jedné z poškozených společností musí Krajčovič uhradit škodu přesahující 1,15 milionu korun. Rozsudek je nepravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.
Případ krajský soud otevřel loni v říjnu. Slovák Krajčovič podle státního zástupce Petra Mazálka zhruba v letech 2017 až 2018 jako jednatel společnosti s ručením omezeným opakovaně uzavíral smlouvy na prodej námořních jachet, ale nebyl jejich vlastníkem. Šlo o pět jachet a také o menší čluny. Poškozených je asi deset, včetně několika úvěrových společností. Krajčovič si totiž na některé z jachet vzal úvěr, přičemž uváděl, že je jejich výhradním majitelem, což kvůli zástavám nebyl.
„Opakovaně prodával námořní jachty, zatěžoval je zástavními právy nebo jinými věcnými právy a poškozeným tyto skutečnosti zamlčoval. V podstatě docházelo k opakovaným prodejům a opakovaným zástavám toho samého majetku bez vědomí poškozených,“ uvedl žalobce. Doplnil, že obžalovaný k podvodům v některých případech používal i padělané listiny, aby kupce ujistil, že se opravdu stali majiteli.
Soudce Dušan Beránek řekl, že vše, co tvrdí obžaloba, bylo před soudem prokázáno. Krajčovič před soudem uváděl, že se cítí nevinen. Podle něj byla chyba například v tom, že některá plavidla byla dodána pozdě, a on se to snažil zachraňovat. A také jeho firmu, která byla ve finančních potížích. „Nikdy jsem neměl v úmyslu někoho poškodit, abych z někoho vylákal peníze, něco mu nevrátil,“ uvedl před soudem.
|
Podvodník zneužíval vkladomaty, přišel si téměř na milion. Hrozí mu osm let
Beránek však v pátek konstatoval, že obhajobu Krajčoviče považuje za kostrbatou a nepřehlednou. Výši trestu odůvodnil jednak počtem poškozených i výší škody, jednak tím, že Krajčovič podle soudu jednal vědomě a jediné, co přiznal, bylo, že předkládá padělané listiny. Za polehčující okolnosti označil soud dosavadní bezúhonnost a také to, že od spáchání trestných činů uplynulo několik let.
Krajčovič se měl podle obžaloby dopustit v případě úvěrových podvodů škody 32 milionů korun, v případě podvodů 50 milionů korun. Některé další poškozené odkázal soud s jejich nárokem na náhradu škody na občanskoprávní řízení.
V souvisejících případech stojí muž před soudem i na Slovensku. Rozsudek je nepravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Odvolání avizovala i žalovaná strana.