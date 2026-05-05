Podnikatel Kyselý a expolicista Kadlec podali v kauze Vidkun ústavní stížnost

Dva z aktérů kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý olomoucký krajský policejní náměstek Karel Kadlec, podali ústavní stížnost. V souvislosti s úniky z policejních spisů dostali podmíněné a peněžité tresty. Podání společné stížnosti potvrdila ČTK mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Podle dostupných informací o ní zatím není rozhodnuto.
Kyselý původně dostal tři roky s podmínečným odkladem na čtyři roky a peněžitý trest 1,82 milionu korun. Nejvyšší soud (NS) letos v lednu trest zmírnil na 18 měsíců s odkladem na tři roky a pokutu 1,05 milionu korun. Kadlec si měl odpykat 3,5 roku nepodmíněně, NS mu nově vyměřil tři roky s podmíněným odkladem na pět let, peněžitý trest 438.000 korun a zákaz výkonu funkce či zaměstnání u bezpečnostního sboru na pět let.
"NS výslovně uvedl, že kombinace podmíněného trestu odnětí svobody, peněžitého trestu a zákazu činnosti je v daném případě způsobilá naplnit účel trestu," řekla v lednu mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. NS tehdy v rozsudku také upřesnil hranice trestní odpovědnosti za úniky informací z trestních řízení a související korupci. Přísnější sazba připadá v úvahu jen v případě, že únik prokazatelně ohrozil činnost orgánů veřejné moci.
Dovolání třetího aktéra, bývalého sociálnědemokratického olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila, NS odmítl. Potvrdil právní závěr, že nabídka finanční odměny za ovlivnění postupu policejního orgánu představuje zločin podplacení, a to už ve stadiu slibu úplatku. Obhajobu založenou na tvrzení o "hospodských řečech" NS odmítl. Rozbořil dostal dva roky vězení s podmíněným odkladem na 3,5 roku a peněžitý trest 182.000 korun, ústavní stížnost podle dostupných informací zatím nepodal.
Podle rozsudku Kadlec Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení, šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc nebo kauzu Tesco SW. Kyselý podle žalobce tyto informace využíval k posílení svého vlivu. Oba vinu po celou dobu popírali, stejně jako Rozbořil, který podle rozsudku Kadlecovi nabízel úplatek za informace ke kauze stavby jezdeckého areálu v Lazcích. Hlavními důkazy byly odposlechy.