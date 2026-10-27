Podnikatelé spojení s Future Farming jsou ve vazbě, jsou obviněni z podvodu

Dva obvinění z investičního podvodu s dvoumiliardovou škodou, o nichž informovala minulý týden Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), jsou od poloviny října ve vazbě, řekl dnes ČTK mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. S ohledem na podrobnosti případu, které NCOZ uvedla a na informace Seznam Zpráv, jde o firmy vystupující pod hlavičkou Future Farming, GFF a další, dohromady bylo podle kriminalistů majetkově a personálně propojených zhruba 70 firem.
Lužný uvedl, že kriminalisté budou usilovat o to, aby obviněná dvojice byla obžalována do jednoho roku od vzetí do vazby, pokud budou důkazy natolik silné, aby k obžalobě stačily. Po roce by totiž museli být oba z vazby propuštěni. Lužný jména obviněných neuvedl, nicméně jednatelem firem byl Ondřej Bartoš a jeho společníkem Martin Podoba.
Někdejší jednatelé v dřívějších letech rozjížděli na jižní Moravě akvaponické zemědělství a pro plánovaný rozvoj emitovali dluhopisy. Nicméně z jedné z dřívějších zpráv v insolvenčním rejstříku vyplývá, že akvaponické zemědělství jako podstata podnikání nikdy nefungovalo. Hmotný majetek zbyl jen po výzkumné stanici v Kalech na Brněnsku, jehož hodnota je proti celkovému dluhu zanedbatelná. Propojené firmy sloužily k emisi dluhopisů, jež měly zajišťovat přísun peněz pro zmíněné podnikání. Firmy postupně končily v insolvenci.
Bartoš nekomunikoval ani s insolvenčními správci a předvolání insolvenčního soudu opakovaně bez omluvy ignoroval. Většina firem je v konkurzu, které zůstávají nehybné. Insolvenční správci se snažili prodat pohledávky prostřednictvím webu Burza správců, ale neúspěšně. NCOZ uvedla, že poškozených klientů je zhruba 5000, dvojici hrozí až desetileté vězení.
Vyšetřovatelé tvrdí, že získané peníze nesloužily k realizaci slibovaných projektů, ale především k financování provozu propojených firem, k osobní potřebě pachatelů a k vyplácení závazků vůči dřívějším investorům. "Celý systém tak podle dosavadních zjištění vykazoval znaky takzvaného Ponziho schématu, jehož fungování je závislé na neustálém přílivu nových finančních prostředků," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policejní centrála provedla v uplynulých dnech domovní prohlídky na několika místech v Česku, zejména v Jihomoravském kraji. Zajistila množství důkazů v listinné i elektronické podobě, a to včetně pěti desítek kusů výpočetní techniky určené k těžbě kryptoměn. Bartoš se totiž pohyboval i v této oblasti. Kriminalisté přistoupili také k zajišťování majetku.