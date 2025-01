Rodačka z Hustopečí odhalila potenciál mandlí a slaví úspěch

Pětačtyřicetiletá podnikatelka se o popularitě domácí mandlovky dozvěděla díky práci v Hustopečských listech. „Často jsem o ní psala. Když jsem pak v redakci končila, vyslovila jsem přání dát městu oficiální láhev,“ popisuje klíčový moment.

Příběh roku Kateřina Kopová se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro ni můžete v anketě ZDE

K uskutečnění nápadu dostala od manžela 200 tisíc korun a podařilo se jí získat i požehnání autora původní receptury. Poté, co v roce 2012 trávila dny vyvažováním perfektní chuti a večery etiketováním lahví, přišla prohibice vynucená metanolovou aférou.

„Svých prvních 800 lahví jsem nechala v garáži. Zůstaly mi jen oči pro pláč,“ vzpomíná podnikatelka. Ačkoli situace vypadala hrůzostrašně, stala se naopak odrazovým můstkem. Po prohibici si už nikdo nedovolil na akcích nalévat domácí alkohol, a tak se oficiálním drinkem stala právě mandlovka Kopové.

Rok a půl táhla výrobu při práci ředitelky ve školce. Mandlovku prodávala ze své garáže a v městském informačním centru. Když stát v roce 2014 zavedl povinné kauce pro výrobce alkoholu a ona si na zaplacení půjčila půl milionu od svého strýce, rozhodla se vedlejšímu projektu začít věnovat naplno.

Mandlovka - klíčový produkt Hustopečské mandlárny

Velká rána přišla, když v Bruselu upřesnili zákon o lihovinách a původní název „Mandlovice“ byl zakázán. „Ztratila jsem důvod, kvůli kterému jsem s tím začala,“ stýská si Kopová. Nakonec si uvědomila, že lidé si její nápoj nekupují kvůli názvu, ale chuti. „Přes noc jsem všechno hodila za hlavu. Je vlastně jedno jestli to je Mandlovice nebo Mandlovka,“ popisuje zrod nové značky.

Mandlovice ani Mandlovka by ale nevznikly nebýt mandloňových sadů, které v Hustopečích vyrostly v 50. letech ve snaze o soběstačnost tehdejšího Československa. „S rodinou jsme chodívali do sadů paběrkovat. Tehdy byly mandle drahé a nedostupné zboží,“ vzpomíná podnikatelka. Po pádu režimu začaly sady chátrat a revitalizace se jim dostalo až roku 2007, kdy je odkoupilo město. Část sadů dnes vlastní i Kopová, pořídila si ji za první výtěžky z mandlovky.

V současnosti má Hustopečská mandlárna dvanáct zaměstnanců a kromě originální Mandlovky s cenovkou 399 korun prodává i mandlovou kávu a limonádu. Mandlárny v Hustopečích, Brně a Praze navštěvují i cizinci, produkty ale exportují zatím jen na Slovensko. „Rýsuje se už i vývoz do jiných zemí, ale já na to moc netlačím,“ svěřuje se Kopová. Svůj sortiment chce vylepšovat a rozšiřovat spíše v rámci českého trhu. „Je to srdcová záležitost,“ zdůvodňuje svou zdráhavost úspěšná podnikatelka.

Momentálně by si chtěla živnostnice splnit další sen a vybudovat v Hustopečích muzeum mandlí a Mandlovky. „Chci lidem ukázat nejen historii mandloňových sadů, ale také způsob zpracování mandlí nebo můj osobní příběh,“ popisuje svou vizi. S dostatečným kapitálem by prý výstavba mohla začít už tento rok.