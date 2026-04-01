Podobu bytů v Křídlovické ulici v Brně urči architektonická soutěž

Podobu obecních bytů v brněnské Křídlovické ulici určí architektonická soutěž. Podle zadání schváleného vedením městské části Brno-střed má vzniknout nejméně 55 bytů. Soutěž, jejímž organizátorem je Kancelář architekta města (KAM) Brna, začala dnes. Zájemci mohou návrhy odevzdávat do 31. července, vítězné řešení by mělo být známé ve druhé polovině roku, informovala městská část v tiskové zprávě. Pokud půjde vše podle plánů, byty by mohly být hotové do roku 2030.
Byty vzniknou v novostavbě, která nahradí nevyhovující domy v Křídlovické ulici. "Technický stav domů jsme si nechali odborně posoudit. Ze stavebně-technického průzkumu i expertního posudku na řešení obnovy bytového fondu vyplývá, že stávající budovy z 20. let minulého století trpí řadou vad. Jejich oprava by tak byla velmi nákladná," uvedl radní městské části Brno-střed Martin Drdla (ANO). Domy v Křídlovické ulici 57 a 59 jsou podle radnice již vyklizené a nájemníci dostali náhradní bydlení.
Novostavba by podle Drdly měla vytvořit kvalitní prostředí pro bydlení, které se přizpůsobí potřebám nájemníků. "Návrhy musí zohlednit současné environmentální požadavky na udržitelný rozvoj města, například modrozelenou infrastrukturu, ale i památkovou ochranu panoramatu města a další specifické limity jako je ochranné pásmo železnice," řekl zastupitel městské části a radní města Brna pro územní plánování Petr Bořecký (Nezávislí, dříve ANO).
Podle ředitele KAM Jana Tesárka se Brno v současnosti potýká s velkým nedostatkem nabídky bytů všeho druhu. "Cílem vyhlášené soutěže tak není jen snaha co nejefektivněji využít městské pozemky a vyřešit nevyhovující stav budov i širší lokality, ale také nabídnout lidem dostupné moderní a ekologické městské bydlení v blízkosti centra," doplnil Tesárek. Bytový fond městské části Brno-střed v současnosti tvoří asi 4000 bytů.